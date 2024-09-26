Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

В Белом доме началась встреча президента США Джо Байдена с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Independent.
«В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена в Овальном кабинете», — следует из трансляции, которую ведет C-SPAN. По итогам беседы планируется пресс-конференция с совместным заявлением лидеров.
На этой встрече украинский президент собирался представить свой «план победы» из пяти пунктов, в который входит одобрение ударов западным ракетами вглубь России. Ранее сообщалось, что план не впечатлил американских и европейских чиновников.
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