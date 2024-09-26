В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт исторической школы № 33, здание которой было построено еще в 1936 году. Там почти закончена черновая отделка. Сейчас строители прокладывают канализацию и электричество, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«В хорошем рабочем темпе идет капитальный ремонт школы № 33. Полностью завершены кровельные работы, заменены перекрытия, на 80% выполнена черновая отделка. В здании 1936 года постройки особое внимание уделено укреплению оконных конструкций и дверных проемов», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что сейчас строители монтируют оконные блоки, прокладывают отопление, канализацию, водо- и электроснабжение. Уже в октябре здание должны завести в тепловой контур, чтобы продолжить внутренние работы.
На ремонт здания власти потратят больше 185 миллионов рублей. Еще 109 миллионов было выделено на закупку оборудования для нее в рамках нацпроекта «Образование». Работы начались летом 2024 года.
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