26 сентября 2024

В Нижнем Тагиле заканчивают отделку исторической школы. Видео

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Сейчас в школе устанавливают оконные рамы (архивное фото)
Сейчас в школе устанавливают оконные рамы (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт исторической школы № 33, здание которой было построено еще в 1936 году. Там почти закончена черновая отделка. Сейчас строители прокладывают канализацию и электричество, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«В хорошем рабочем темпе идет капитальный ремонт школы № 33. Полностью завершены кровельные работы, заменены перекрытия, на 80% выполнена черновая отделка. В здании 1936 года постройки особое внимание уделено укреплению оконных конструкций и дверных проемов», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что сейчас строители монтируют оконные блоки, прокладывают отопление, канализацию, водо- и электроснабжение. Уже в октябре здание должны завести в тепловой контур, чтобы продолжить внутренние работы.

На ремонт здания власти потратят больше 185 миллионов рублей. Еще 109 миллионов было выделено на закупку оборудования для нее в рамках нацпроекта «Образование». Работы начались летом 2024 года.

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В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт исторической школы № 33, здание которой было построено еще в 1936 году. Там почти закончена черновая отделка. Сейчас строители прокладывают канализацию и электричество, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В хорошем рабочем темпе идет капитальный ремонт школы № 33. Полностью завершены кровельные работы, заменены перекрытия, на 80% выполнена черновая отделка. В здании 1936 года постройки особое внимание уделено укреплению оконных конструкций и дверных проемов», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что сейчас строители монтируют оконные блоки, прокладывают отопление, канализацию, водо- и электроснабжение. Уже в октябре здание должны завести в тепловой контур, чтобы продолжить внутренние работы. На ремонт здания власти потратят больше 185 миллионов рублей. Еще 109 миллионов было выделено на закупку оборудования для нее в рамках нацпроекта «Образование». Работы начались летом 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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