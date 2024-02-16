В Нижнем Тагиле (Свердловская область) власти потратят более 185 миллионов рублей на ремонт школы № 33 и 109 миллионов на закупку оборудования для нее в рамках президентского нацпроекта «Образование». Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Предварительная стоимость строительных работ [в школе № 33] — более 185 млн рублей. Еще 109 млн пойдет на закупку оборудования. За два года школа с 88-летней историей должна превратиться в учебное заведение с комфортной средой, соответствующей всем современным стандартам», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он уточнил, что реконструкция здания начнется весной этого года.
Мэр города подчеркнул, что школа № 33 после капремонта будет не хуже обновленной школы № 32, которую во время визита в Свердловскую область посетил президент России Владимир Путин. На реконструкцию этой школы власти потратили почти 360 миллионов рублей.
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