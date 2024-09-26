Белый дом счел «план победы» Зеленского набором инициатив, который изучат позже

«План победы» украинского президента Владимира Зеленского является набором инициатив, которые Соединенным Штатам совместно с Украиной предстоит изучить в течение ближайших недель. Так прокомментировали в Белом доме содержание документа, который Зеленский привез в Вашингтон.
«Говоря общими словами, он [план Зеленского] содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также сообщается, что следующая встреча президентов США и Украины по данному вопросу пройдет в Германии 12 октября.
Зеленский планировал представить Байдену свой «план победы», ключевым пунктом которого стало одобрение ударов вглубь России западным оружием, передает RT. Согласно сообщению газеты The Wall Street Journal, инициатива украинского лидера не впечатлила американских и европейских чиновников.
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