Дональд Трамп слил в сеть письмо от украинского лидера Владимира Зеленского с просьбой о встрече. Об этом свидетельствует сообщение экс-президента США в его аккаунте в Truth Social.
«Дорогой Дональд, я надеюсь, у тебя все хорошо. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы подходящее время для встречи. Я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась в рамках наших усилий, направленных на справедливое завершение конфликта», — говорится в письме Зеленского. В конце своего сообщения украинский лидер оставил подпись «Искренне, Володимир».
В своем обращении к кандидату на пост президента США от Республиканской партии Зеленский пишет, что «мы должны стремиться понимать друг друга и поддерживать тесный контакт». Он также вспоминает в письме, что недавний телефонный разговор с Трампом был для него «действительно приятным».
Ранее Трамп сделал ряд негативных заявлений в адрес Зеленского. Он считает, что украинский лидер отказался заключить сделку по завершению спецоперации. При этом США продолжают выделять миллиарды долларов Киеву, который пытается втянуть западные страны в мировую войну. На митинге в Шарлотте Трамп подчеркнул, что Зеленский позволяет себе «грязные» заявления в его адрес.
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