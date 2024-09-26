«Искренне, Володимир»: Дональд Трамп слил в сеть письмо от Зеленского с просьбой о встрече. Фото

Дональд Трамп слил в сеть письмо от Зеленского с просьбой о встрече

27 сентября 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Зеленский умолял Трампа уделить ему время Фото: Official White House / Shealah Craighead Дональд Трамп слил в сеть письмо от украинского лидера Владимира Зеленского с просьбой о встрече. Об этом свидетельствует сообщение экс-президента США в его аккаунте в Truth Social. «Дорогой Дональд, я надеюсь, у тебя все хорошо. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы подходящее время для встречи. Я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась в рамках наших усилий, направленных на справедливое завершение конфликта», — говорится в письме Зеленского. В конце своего сообщения украинский лидер оставил подпись «Искренне, Володимир». В своем обращении к кандидату на пост президента США от Республиканской партии Зеленский пишет, что «мы должны стремиться понимать друг друга и поддерживать тесный контакт». Он также вспоминает в письме, что недавний телефонный разговор с Трампом был для него «действительно приятным». Ранее Трамп сделал ряд негативных заявлений в адрес Зеленского. Он считает, что украинский лидер отказался заключить сделку по завершению спецоперации. При этом США продолжают выделять миллиарды долларов Киеву, который пытается втянуть западные страны в мировую войну. На митинге в Шарлотте Трамп подчеркнул, что Зеленский позволяет себе «грязные» заявления в его адрес. Зеленский желает встретиться с политиком в Нью-Йорке в пятницу. Фото: telegram-канал URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп слил в сеть письмо от украинского лидера Владимира Зеленского с просьбой о встрече. Об этом свидетельствует сообщение экс-президента США в его аккаунте в Truth Social. «Дорогой Дональд, я надеюсь, у тебя все хорошо. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы подходящее время для встречи. Я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась в рамках наших усилий, направленных на справедливое завершение конфликта», — говорится в письме Зеленского. В конце своего сообщения украинский лидер оставил подпись «Искренне, Володимир». В своем обращении к кандидату на пост президента США от Республиканской партии Зеленский пишет, что «мы должны стремиться понимать друг друга и поддерживать тесный контакт». Он также вспоминает в письме, что недавний телефонный разговор с Трампом был для него «действительно приятным». Ранее Трамп сделал ряд негативных заявлений в адрес Зеленского. Он считает, что украинский лидер отказался заключить сделку по завершению спецоперации. При этом США продолжают выделять миллиарды долларов Киеву, который пытается втянуть западные страны в мировую войну. На митинге в Шарлотте Трамп подчеркнул, что Зеленский позволяет себе «грязные» заявления в его адрес.