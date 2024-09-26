Минобороны РФ: российские бойцы освободили Лесовку и Украинск в зоне СВО

ВС РФ успешно продвинулись в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила Лесовку и Украинск в ДНР. Со взятием населенных пунктов бойцов ВС РФ поздравил глава Минобороны Андрей Белоусов.
«[Белоусов] поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка (ДНР)», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. Глава военного ведомства отметил, что российским бойцам вручено более двух тысяч наград и знаков отличия.
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