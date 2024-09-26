26 сентября 2024

Минобороны РФ: российские бойцы освободили Лесовку и Украинск в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ успешно продвинулись в зоне СВО
ВС РФ успешно продвинулись в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила Лесовку и Украинск в ДНР. Со взятием населенных пунктов бойцов ВС РФ поздравил глава Минобороны Андрей Белоусов.

«[Белоусов] поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка (ДНР)», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. Глава военного ведомства отметил, что российским бойцам вручено более двух тысяч наград и знаков отличия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия освободила Лесовку и Украинск в ДНР. Со взятием населенных пунктов бойцов ВС РФ поздравил глава Минобороны Андрей Белоусов. «[Белоусов] поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка (ДНР)», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. Глава военного ведомства отметил, что российским бойцам вручено более двух тысяч наград и знаков отличия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...