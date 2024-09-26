26 сентября 2024

Трамп согласился на личную встречу с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп встретится с Зеленским в конце месяца
Трамп встретится с Зеленским в конце месяца Фото:

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 27 сентября. Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Президент Зеленский попросил меня о встрече. И я согласился провести ее завтра утром около 09:45 в Trump Tower», — сказал Трамп, его слова приводит ТАСС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 27 сентября. Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке. «Президент Зеленский попросил меня о встрече. И я согласился провести ее завтра утром около 09:45 в Trump Tower», — сказал Трамп, его слова приводит ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...