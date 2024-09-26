Трамп согласился на личную встречу с Зеленским

Трамп встретится с Зеленским в конце месяца
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 27 сентября. Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке.
«Президент Зеленский попросил меня о встрече. И я согласился провести ее завтра утром около 09:45 в Trump Tower», — сказал Трамп, его слова приводит ТАСС.
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