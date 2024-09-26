26 сентября 2024

В ХМАО вернется бабье лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплые температуры в ХМАО будут сопровождать дождь и ветер
Теплые температуры в ХМАО будут сопровождать дождь и ветер Фото:

В ХМАО ненадолго вернется теплая погода. Она продлится всего три дня — с 28 по 30 сентября — однако температура будет достигать до 18 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

«В Ханты-Мансийском автономном округе 28, 29 и 30 сентября ожидается потепление. По всему региону установится температура, варьирующаяся днем от 12 до 18 градусов, ночью — от 6 до 12», — написано на сайте.

Теплую погоду будет сопровождать дождь. Он пройдет по всем городам региона 28 и 29 сентября. Также ожидается сильный ветер — порывы будут достигать 9-15 метров в секунду.

А еще совсем недавно — 25 сентября — в Югре шел снег с дождем. Также синоптики предупреждали о штормовом ветре почти в 20 метров в секунду.

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В ХМАО ненадолго вернется теплая погода. Она продлится всего три дня — с 28 по 30 сентября — однако температура будет достигать до 18 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo. «В Ханты-Мансийском автономном округе 28, 29 и 30 сентября ожидается потепление. По всему региону установится температура, варьирующаяся днем от 12 до 18 градусов, ночью — от 6 до 12», — написано на сайте. Теплую погоду будет сопровождать дождь. Он пройдет по всем городам региона 28 и 29 сентября. Также ожидается сильный ветер — порывы будут достигать 9-15 метров в секунду. А еще совсем недавно — 25 сентября — в Югре шел снег с дождем. Также синоптики предупреждали о штормовом ветре почти в 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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