В ХМАО вернется бабье лето

В ХМАО ненадолго вернется теплая погода. Она продлится всего три дня — с 28 по 30 сентября — однако температура будет достигать до 18 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
«В Ханты-Мансийском автономном округе 28, 29 и 30 сентября ожидается потепление. По всему региону установится температура, варьирующаяся днем от 12 до 18 градусов, ночью — от 6 до 12», — написано на сайте.
Теплую погоду будет сопровождать дождь. Он пройдет по всем городам региона 28 и 29 сентября. Также ожидается сильный ветер — порывы будут достигать 9-15 метров в секунду.
А еще совсем недавно — 25 сентября — в Югре шел снег с дождем. Также синоптики предупреждали о штормовом ветре почти в 20 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!