Глава Гаити попытался пить воду прямо из графина
Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь случайно облился водой, решив попить прямо из графина. Казус произошел в ходе его выступления на Генассамблее ООН.
«Лидер Гаити в ходе выступления на Генассамблее ООН облился водой. Он решил зачем-то пить прямо из графина», — пишет РИА Новости у себя в telegram-канале и публикует видео.
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