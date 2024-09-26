26 сентября 2024

Глава Гаити облился водой, решив попить из графина во время выступления в ООН. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Гаити попытался пить воду прямо из графина
Глава Гаити попытался пить воду прямо из графина Фото:

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь случайно облился водой, решив попить прямо из графина. Казус произошел в ходе его выступления на Генассамблее ООН. 

«Лидер Гаити в ходе выступления на Генассамблее ООН облился водой. Он решил зачем-то пить прямо из графина», — пишет РИА Новости у себя в telegram-канале и публикует видео.

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Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь случайно облился водой, решив попить прямо из графина. Казус произошел в ходе его выступления на Генассамблее ООН.  «Лидер Гаити в ходе выступления на Генассамблее ООН облился водой. Он решил зачем-то пить прямо из графина», — пишет РИА Новости у себя в telegram-канале и публикует видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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