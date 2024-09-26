26 сентября 2024

Зеленский под своей торговой маркой оказывает услуги по кремации и похоронам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский ранее зарегистрировал собственную торговую марку
Зеленский ранее зарегистрировал собственную торговую марку Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для предоставления различных услуг, включая кремацию и похороны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующую документацию.

«В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон», — пишет РИА Новости. Также в документах указаны услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности.

Документы о регистрации содержат полные личные данные Зеленского, включая адрес, который совпадает с домашним адресом президента на проспекте, переименованном в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация в организации в Швейцарии состоялась в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский также зарегистрировал торговую марку в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно американским документам, марка применяется для развлекательных услуг, кинопроизводства и издания книг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для предоставления различных услуг, включая кремацию и похороны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующую документацию. «В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон», — пишет РИА Новости. Также в документах указаны услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности. Документы о регистрации содержат полные личные данные Зеленского, включая адрес, который совпадает с домашним адресом президента на проспекте, переименованном в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация в организации в Швейцарии состоялась в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский также зарегистрировал торговую марку в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно американским документам, марка применяется для развлекательных услуг, кинопроизводства и издания книг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...