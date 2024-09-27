Ремонт для жителей России стал еще дороже

В России выросли цены на стройматериалы. На это пожаловалось большинство жителей всех городов-миллионников, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса.
«Большинство россиян хотели бы проводить ремонт своего жилья, но из-за слишком высоких цен и сужения ассортимента каждый второй может позволить себе проводить как крупные, так и небольшие ремонтные работы реже чем раз в пять лет», — сообщает «Газета.ру». Чаще всего о росте цен на стройматериалы сообщали жители Москвы (62%), Казани (58%), Перми (57%), Ростова-на-Дону (53%) и Екатеринбурга (51%).
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года цены на стройматериалы выросли на четверть, а по некоторым данным — на более чем 50%. Рост цен начался не в 2024 году, он просто планомерно продолжается. Эксперты не видят предпосылок для перемены тренда.
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В России выросли цены на стройматериалы. На это пожаловалось большинство жителей всех городов-миллионников, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса. «Большинство россиян хотели бы проводить ремонт своего жилья, но из-за слишком высоких цен и сужения ассортимента каждый второй может позволить себе проводить как крупные, так и небольшие ремонтные работы реже чем раз в пять лет», — сообщает «Газета.ру». Чаще всего о росте цен на стройматериалы сообщали жители Москвы (62%), Казани (58%), Перми (57%), Ростова-на-Дону (53%) и Екатеринбурга (51%). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года цены на стройматериалы выросли на четверть, а по некоторым данным — на более чем 50%. Рост цен начался не в 2024 году, он просто планомерно продолжается. Эксперты не видят предпосылок для перемены тренда.