Ремонт для жителей России стал еще дороже

Россияне жалуются на рост цен на стройматериалы

27 сентября 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Россияне сообщили о росте цен на стройматериалы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России выросли цены на стройматериалы. На это пожаловалось большинство жителей всех городов-миллионников, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса. «Большинство россиян хотели бы проводить ремонт своего жилья, но из-за слишком высоких цен и сужения ассортимента каждый второй может позволить себе проводить как крупные, так и небольшие ремонтные работы реже чем раз в пять лет», — сообщает « Газета.ру ». Чаще всего о росте цен на стройматериалы сообщали жители Москвы (62%), Казани (58%), Перми (57%), Ростова-на-Дону (53%) и Екатеринбурга (51%). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года цены на стройматериалы выросли на четверть, а по некоторым данным — на более чем 50%. Рост цен начался не в 2024 году, он просто планомерно продолжается. Эксперты не видят предпосылок для перемены тренда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выросли цены на стройматериалы. На это пожаловалось большинство жителей всех городов-миллионников, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса. «Большинство россиян хотели бы проводить ремонт своего жилья, но из-за слишком высоких цен и сужения ассортимента каждый второй может позволить себе проводить как крупные, так и небольшие ремонтные работы реже чем раз в пять лет», — сообщает «Газета.ру». Чаще всего о росте цен на стройматериалы сообщали жители Москвы (62%), Казани (58%), Перми (57%), Ростова-на-Дону (53%) и Екатеринбурга (51%). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года цены на стройматериалы выросли на четверть, а по некоторым данным — на более чем 50%. Рост цен начался не в 2024 году, он просто планомерно продолжается. Эксперты не видят предпосылок для перемены тренда.