Жительница ХМАО родила тройню, удивившую врачей

В Сургуте на восьмом месяце беременности женщины родилась тройня девочек общим весом почти пять килограммов. Малыши родились здоровыми, несмотря на свою недоношенность, чем удивили врачей.
«Они появились на свет на 32 неделе беременности (восьмом месяце). Их состояние по шкале Апгар оценили на восемь баллов. 1800 граммов — вес старшей девочки, рост — 43 сантиметров. Данные средней: вес — 1250 граммов, рост — 40 сантиметров. Параметры младшей: вес 1650 граммов, рост — 47 сантиметров», — рассказала в своем telegram-канале глава учреждения Лариса Белоцерковцева. Малыши стали четвертыми тройняшками в Центре охраны материнства в 2024 году.
Каждая девочка родилась «в рубашке», так называют в народе плодный пузырь. Врачи сделали беременной кесарево сечение.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стали чаще рождаться двойняшки. С начала 2024 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родились 83 двойни.
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