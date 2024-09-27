Bloomberg: Киев рискует остаться без оружия в 2025 году

Поставки на Украину могут прекратиться: некоторые страны-союзники сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования, в то время как другие государства не желают увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«По словам осведомленных источников, военные поставки Украины на следующий год находятся под угрозой, поскольку некоторые союзники испытывают трудности с получением финансирования, а другие отказываются увеличивать финансирование для помощи Киеву», — сообщило Bloomberg. По информации анегства, в данный момент власти Украины изо всех сил пытаются убедить Запад выделить очередные средства в помощь Киеву из-за приближения третьей полной зимы с начала специальной военной операции в 2022 году.
Ранее США объявили о выделении новой военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов. Киеву передадут кассетные бомбы, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin.
Американский лидер Джо Байден также поручил выделить дополнительные средства стране до конца своего президентского срока. Он добавил, что в октябре посетит Германию с целью провести встречу с лидерами государств, входящих в контактную группу по Украине, для координации усилий, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.