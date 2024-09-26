26 сентября 2024

В Челябинске отметят присоединение новых регионов к РФ. Афиша

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Митинг-концерт, приуроченный к 10-летнему юбилею со дня воссоединения Крыма с Россией. Екатеринбург
День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией отметят в одном из челябинских парков Фото:

В Челябинске 30 сентября отпразднуют День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Годовщину отметят концертом в парке «Сад Победы», сообщают 27 сентября в пресс-службе правительства региона.

«Главным событием Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией станет концертная программа под лозунгом „Вместе навсегда!“ от ведущих коллективов региона. Концерт начнется в 15:00 и будет проходить на сцене „Сада Победы“. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе.

Праздник украсят выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также чтение стихов, написанных бойцом СВО. На сцене их прочтут артисты челябинского Нового художественного театра, которые регулярно выступают в зоне спецоперации.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ.

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В Челябинске 30 сентября отпразднуют День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Годовщину отметят концертом в парке «Сад Победы», сообщают 27 сентября в пресс-службе правительства региона. «Главным событием Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией станет концертная программа под лозунгом „Вместе навсегда!“ от ведущих коллективов региона. Концерт начнется в 15:00 и будет проходить на сцене „Сада Победы“. Вход свободный», — сообщили в пресс-службе. Праздник украсят выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также чтение стихов, написанных бойцом СВО. На сцене их прочтут артисты челябинского Нового художественного театра, которые регулярно выступают в зоне спецоперации. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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