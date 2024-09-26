26 сентября 2024

Челябинский золотодобытчик Струков проиграл суд Ростехнадзору

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Константина Струкова составила план исправления нарушений в работе
Компания Константина Струкова составила план исправления нарушений в работе Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области, участника списка богатейших россиян Forbes Константина Струкова проиграл суд Ростехнадзору. Как 27 сентября заявили в пресс-службе арбитражного суда региона, компания пыталась оспорить приостановку работы карьеров на 90 суток.

«По итогам рассмотрения дела арбитражный суд отклонил исковые требования ПАО „ЮГК“ к Уральскому управлению Ростехнадзора. Судья подтвердил законность вынесенного ранее постановления о приостановлении деятельности компании», — отметили в суде.

Судебное разбирательство было инициировано после того, как Ростехнадзор обнаружил серьезные нарушения в работе холдинга. Дефекты в работе повлекли за собой в августе административное наказание в виде временной остановки эксплуатации карьеров. Речь идет о приостановке работы четырех месторождений уральского хаба холдинга, где были выявлены нарушения, связанные с деформацией бортов и уступов.

Струков нарушения признал, в компании составили дорожную карту исправлений. В сентябре представители кампании выразили уверенность, что деятельность удастся возобновить в течение нескольких недель.

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Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области, участника списка богатейших россиян Forbes Константина Струкова проиграл суд Ростехнадзору. Как 27 сентября заявили в пресс-службе арбитражного суда региона, компания пыталась оспорить приостановку работы карьеров на 90 суток. «По итогам рассмотрения дела арбитражный суд отклонил исковые требования ПАО „ЮГК“ к Уральскому управлению Ростехнадзора. Судья подтвердил законность вынесенного ранее постановления о приостановлении деятельности компании», — отметили в суде. Судебное разбирательство было инициировано после того, как Ростехнадзор обнаружил серьезные нарушения в работе холдинга. Дефекты в работе повлекли за собой в августе административное наказание в виде временной остановки эксплуатации карьеров. Речь идет о приостановке работы четырех месторождений уральского хаба холдинга, где были выявлены нарушения, связанные с деформацией бортов и уступов. Струков нарушения признал, в компании составили дорожную карту исправлений. В сентябре представители кампании выразили уверенность, что деятельность удастся возобновить в течение нескольких недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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