Наемников из Франции и Грузии, воевавших за ВСУ, объявили в международный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несколько наемников ВСУ заочно арестованы за участие в конфликте, их будут судить заочно в Донецке
Несколько наемников ВСУ заочно арестованы за участие в конфликте, их будут судить заочно в Донецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наемники Алеко Хецуриани (39-летний гражданин Грузии) и Гийома Андреони (28-летний гражданин Франции) объявлены в международный розыск. Их заочно обвинили в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прокуратура направила в суд уголовные дела против них.

«Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Информация об этом выложена на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что прокуратура ДНР уже утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении мужчин. Наемники заочно обвинены в участии в вооруженном по ч. 3 ст. 359 УК РФ. 

По версии следствия, с 2022 года по 2024 год Хецуриани и Андреони принимали участие в конфликте, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. За это они получали денежное вознаграждения. Хецуриани заплатили более 3,1 млн рублей, Андреони — 1,4 млн рублей.

Ранее к 17 годам лишения свободы заочно был приговорен латвийский экс-депутат Юрис Юрашс. Его обвинили в участии в СВО на стороне ВСУ . Среди прочего наемника также обвиняли в распространении фейков

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наемники Алеко Хецуриани (39-летний гражданин Грузии) и Гийома Андреони (28-летний гражданин Франции) объявлены в международный розыск. Их заочно обвинили в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прокуратура направила в суд уголовные дела против них. «Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Информация об этом выложена на официальном сайте ведомства. Отмечается, что прокуратура ДНР уже утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении мужчин. Наемники заочно обвинены в участии в вооруженном по ч. 3 ст. 359 УК РФ.  По версии следствия, с 2022 года по 2024 год Хецуриани и Андреони принимали участие в конфликте, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. За это они получали денежное вознаграждения. Хецуриани заплатили более 3,1 млн рублей, Андреони — 1,4 млн рублей. Ранее к 17 годам лишения свободы заочно был приговорен латвийский экс-депутат Юрис Юрашс. Его обвинили в участии в СВО на стороне ВСУ . Среди прочего наемника также обвиняли в распространении фейков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...