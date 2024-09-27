Наемников из Франции и Грузии, воевавших за ВСУ, объявили в международный розыск

Наемники Алеко Хецуриани (39-летний гражданин Грузии) и Гийома Андреони (28-летний гражданин Франции) объявлены в международный розыск. Их заочно обвинили в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прокуратура направила в суд уголовные дела против них.
«Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Информация об этом выложена на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что прокуратура ДНР уже утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении мужчин. Наемники заочно обвинены в участии в вооруженном по ч. 3 ст. 359 УК РФ.
По версии следствия, с 2022 года по 2024 год Хецуриани и Андреони принимали участие в конфликте, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. За это они получали денежное вознаграждения. Хецуриани заплатили более 3,1 млн рублей, Андреони — 1,4 млн рублей.
Ранее к 17 годам лишения свободы заочно был приговорен латвийский экс-депутат Юрис Юрашс. Его обвинили в участии в СВО на стороне ВСУ . Среди прочего наемника также обвиняли в распространении фейков.
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