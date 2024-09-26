С осужденного менеджера фирмы челябинского депутата взыскали 144 млн рублей

27 сентября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Иван Окольников проиграл суд на сумму более 144 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска взыскала более 144 млн рублей с осужденного за мошенничество директора фирмы «Заповедник», основным владельцем которой является депутат гордумы Виталий Рыльских, Ивана Окольникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда. «Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение в законную в силу не вступило. Сведений о подаче апелляционной жалобы нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В иске представители мэрии заявили требования на сумму 144 млн 084 тысяч 090 рублей. Именно такой ущерб, по их мнению, Окольников нанес, подделав документы о завершении строительства ТРК на арендованной земле, которую после выкупил за 20% от кадастровой стоимости якобы для обеспечения деятельности объекта. Параллельно идет суд по изъятию данного участка из числа активов «Заповедника». В настоящее время дело приостановлено до момента, пока не вступит в силу решение по взысканию с Окольникова, на счета которого в марте был наложен арест. Когда обман вскрылся в отношении Окольникова возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В январе 2024 года Советский райсуд Челябинска признал его виновным. В качестве наказания менеджеру было назначено условное лишение свободы на срок четыре года и штраф в 500 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с «Заповедником». Там на звонок не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска взыскала более 144 млн рублей с осужденного за мошенничество директора фирмы «Заповедник», основным владельцем которой является депутат гордумы Виталий Рыльских, Ивана Окольникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда. «Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение в законную в силу не вступило. Сведений о подаче апелляционной жалобы нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В иске представители мэрии заявили требования на сумму 144 млн 084 тысяч 090 рублей. Именно такой ущерб, по их мнению, Окольников нанес, подделав документы о завершении строительства ТРК на арендованной земле, которую после выкупил за 20% от кадастровой стоимости якобы для обеспечения деятельности объекта. Параллельно идет суд по изъятию данного участка из числа активов «Заповедника». В настоящее время дело приостановлено до момента, пока не вступит в силу решение по взысканию с Окольникова, на счета которого в марте был наложен арест. Когда обман вскрылся в отношении Окольникова возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В январе 2024 года Советский райсуд Челябинска признал его виновным. В качестве наказания менеджеру было назначено условное лишение свободы на срок четыре года и штраф в 500 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с «Заповедником». Там на звонок не ответили.