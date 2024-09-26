Свердловские власти хотят полностью запретить ночную продажу алкоголя

27 сентября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

За последние два года на посетителей «наливаек» пожаловались более 400 раз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство Свердловской области выступило с инициативой с 1 марта 2025-го запретить ночную торговлю алкоголем в магазинах, размещенных в многоквартирных домах, которые в обиходе носят разговорное название «наливайки». Областной кабмин уже утвердил законопроект и вскоре отправит его на рассмотрение в заксобрание, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 08:00 до 23:00 часов работают как магазины, а после — как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос», — сказала министр агропрома региона Анна Кузнецова. Предполагается, что законопроект обеспечит покой и безопасность жильцов в вечернее и ночное время, повысит уровень защиты прав на тишину и сократит количество заведений, которые ведут нелегальную продажу алкоголя. При этом в ресторанах, барах или кафе по-прежнему можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос. Всего в Свердловской области функцию «наливаек» выполняют 1130 объектов. За два года от жильцов многоквартирных домов поступило порядка 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями подобных заведений. Закон, ужесточающий продажу алкоголя ночью, подписал президент РФ Владимир Путин еще зимой 2024-го. С того момента регионам даны полномочия самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и других спиртных напитков. Соответствующий проект обсуждался Госдумой еще в прошлом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Свердловской области выступило с инициативой с 1 марта 2025-го запретить ночную торговлю алкоголем в магазинах, размещенных в многоквартирных домах, которые в обиходе носят разговорное название «наливайки». Областной кабмин уже утвердил законопроект и вскоре отправит его на рассмотрение в заксобрание, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 08:00 до 23:00 часов работают как магазины, а после — как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос», — сказала министр агропрома региона Анна Кузнецова. Предполагается, что законопроект обеспечит покой и безопасность жильцов в вечернее и ночное время, повысит уровень защиты прав на тишину и сократит количество заведений, которые ведут нелегальную продажу алкоголя. При этом в ресторанах, барах или кафе по-прежнему можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос. Всего в Свердловской области функцию «наливаек» выполняют 1130 объектов. За два года от жильцов многоквартирных домов поступило порядка 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями подобных заведений. Закон, ужесточающий продажу алкоголя ночью, подписал президент РФ Владимир Путин еще зимой 2024-го. С того момента регионам даны полномочия самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и других спиртных напитков. Соответствующий проект обсуждался Госдумой еще в прошлом году.