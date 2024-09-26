Названы самые опасные для самокатчиков улицы Екатеринбурга

В Екатеринбурге улицы Амундсена и 8 Марта оказались самыми травмоопасными. Об этом рассказал начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.
«Основная часть ДТП с самокатами приходится на улицы 8 Марта и Амундсена. Именно на них больше всего светофоров, а наиболее частой причиной столкновения становится то, что водители самокатов не спешиваются на переходах. Фазы у нас не разделены, поэтому пешеходы пересекают перекресток параллельно с автомобилями», — прокомментировал Попов.
Он добавил, что в 2024 году число ДТП с участием пользователей кикшеринга снизилось: суммарно с начала сезона произошло 112 инцидентов, один человек погиб и 115 получили ранения. Тогда как в 2023 году произошло 165 ДТП в них погибли двое человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Екатеринбурга поддержали идею о введении крупных штрафов для самокатчиков. Цель этих мер было регулирование езды на электросамокатах.
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