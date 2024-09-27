Депутат и бизнесмен, летевшие на рыбалку на частном вертолете, погибли

27 сентября 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

В результате крушения частного вертолета погибли бизнесмен и депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После крушения частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области погибли депутат местной гордумы Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов. Известно, что на воздушном судне мужчины отправились на рыбалку. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. «Никто не выжил на борту вертолета Robinson в Архангельской области», —подтвердили информацию в агентстве. Информацию передает издание «Известия». Обломки частного вертолета Robinson 44 найдены сегодня. Первые сообщения о пропаже вертолета появились в Сети 26 сентября. На борту находилось два человека. Вертолет следовал из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевскую Приморского района. Известно, что полет не был санкционирован, поэтому родственники пропавших не обратились в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После крушения частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области погибли депутат местной гордумы Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов. Известно, что на воздушном судне мужчины отправились на рыбалку. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. «Никто не выжил на борту вертолета Robinson в Архангельской области», —подтвердили информацию в агентстве. Информацию передает издание «Известия». Обломки частного вертолета Robinson 44 найдены сегодня. Первые сообщения о пропаже вертолета появились в Сети 26 сентября. На борту находилось два человека. Вертолет следовал из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевскую Приморского района. Известно, что полет не был санкционирован, поэтому родственники пропавших не обратились в полицию.