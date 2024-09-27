Депутат и бизнесмен, летевшие на рыбалку на частном вертолете, погибли

После крушения частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области погибли депутат местной гордумы Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов. Известно, что на воздушном судне мужчины отправились на рыбалку. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
«Никто не выжил на борту вертолета Robinson в Архангельской области», —подтвердили информацию в агентстве. Информацию передает издание «Известия».
Обломки частного вертолета Robinson 44 найдены сегодня. Первые сообщения о пропаже вертолета появились в Сети 26 сентября. На борту находилось два человека. Вертолет следовал из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевскую Приморского района. Известно, что полет не был санкционирован, поэтому родственники пропавших не обратились в полицию.
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