В Красноярском крае на шерсти мертвого котенка нашли средство от насекомых

На шерсти мертвого котенка, найденного в Красноярском крае, было обнаружено средство от насекомых. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артема Кротов.
«На шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — приводит слова Кротова пресс-служба СК. Он добавил, что в воскресенье, 22 сентября, родственники семьи нашли около дома мертвого котенка домочадцев.
Биологические материалы животного были отправлены на экспертизу. Тело котенка первоначально было найдено в доме, а затем выброшено на улицу, заключил Кротов.
Накануне 21 сентября семья ужинала, дети ели пельмени, а взрослые — курицу с картошкой, никто не почувствовал недомогания. На утро у детей начались сильные боли в животе и тошнота, передает 360.ru. Четверых детей не удалось спасти. По предварительным данным прокуратуры, отравление произошло из-за использования инсектицида «Варан» для обработки дома без достаточного проветривания.
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