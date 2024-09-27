В Красноярском крае на шерсти мертвого котенка нашли средство от насекомых

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СК отправил шерсть мертвого котенка на экспертизу
СК отправил шерсть мертвого котенка на экспертизу Фото:
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В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

На шерсти мертвого котенка, найденного в Красноярском крае, было обнаружено средство от насекомых. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артема Кротов.

«На шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — приводит слова Кротова пресс-служба СК. Он добавил, что в воскресенье, 22 сентября, родственники семьи нашли около дома мертвого котенка домочадцев.

Биологические материалы животного были отправлены на экспертизу. Тело котенка первоначально было найдено в доме, а затем выброшено на улицу, заключил Кротов.

Накануне 21 сентября семья ужинала, дети ели пельмени, а взрослые — курицу с картошкой, никто не почувствовал недомогания. На утро у детей начались сильные боли в животе и тошнота, передает 360.ru.  Четверых детей не удалось спасти. По предварительным данным прокуратуры, отравление произошло из-за использования инсектицида «Варан» для обработки дома без достаточного проветривания.

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На шерсти мертвого котенка, найденного в Красноярском крае, было обнаружено средство от насекомых. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артема Кротов. «На шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — приводит слова Кротова пресс-служба СК. Он добавил, что в воскресенье, 22 сентября, родственники семьи нашли около дома мертвого котенка домочадцев. Биологические материалы животного были отправлены на экспертизу. Тело котенка первоначально было найдено в доме, а затем выброшено на улицу, заключил Кротов. Накануне 21 сентября семья ужинала, дети ели пельмени, а взрослые — курицу с картошкой, никто не почувствовал недомогания. На утро у детей начались сильные боли в животе и тошнота, передает 360.ru.  Четверых детей не удалось спасти. По предварительным данным прокуратуры, отравление произошло из-за использования инсектицида «Варан» для обработки дома без достаточного проветривания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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