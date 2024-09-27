Суд отказал родному отцу убитого Далера Бобиева в компенсации 5 миллионов рублей

Худжановиддин запрашивал компенсацию, но суд ему отказал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Екатеринбургский гарнизонный военный суд принял решение не удовлетворять требование Худжановиддина Бобиева, биологического отца убитого мальчика Далера, о компенсации в размере 5 миллионов рублей. Бобиев надеялся получить эту сумму от Александра Наумова, супруга опекунши его сына Вероники Наумовой (ее обвиняют в убийстве приемного ребенка). Адвокат потерпевшей стороны Илкин Амиров сообщил журналисту URA.RU о своем намерении обжаловать это решение.

«По поводу размера и срока наказания могу сказать следующее, что 5 лет лишения свободы — достаточно суровое наказание для человека, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Чтобы было понимание, статья подразумевает под собой максимальное наказание — 7 лет лишения свободы. 5 лет из 7 возможных — это достаточно хороший результат для нас, для стороны потерпевших. Лишение воинских званий — это также была одна из наших целей, которая была достигнута. Но в части гражданского иска мы недовольны, будем изучать приговор и, возможно, обжаловать. В остальной части считаем, что приговор абсолютно законен и обоснован», — отметил Амиров.

27 сентября гарнизонный суд Екатеринбурга вынес решение по делу Александра Наумова. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы за истязание Далера Бобиева. Адвокат Жанна Калегина, представляющая интересы Наумова, выразила несогласие с приговором. Она сообщила, что ее доверитель также не согласен с решением суда. «Мы планируем подать апелляционную жалобу на приговор», — заявила она в беседе с журналистом URA.RU.

Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на поисковые мероприятия, тело мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU.