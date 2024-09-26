26 сентября 2024

В Тюмени изымают землю для проведения КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь КРТ составлит 120 га
Общая площадь КРТ составлит 120 га Фото:

В Тюмени на улице Кемеровской изымают землю для проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«Изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества осуществляется в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени», — указано в документе. Тюменцы могут получить информацию об изъятии в департаменте земельных отношений и градостроительства в течение 60 дней со дня публикации указанной информации.

Ранее URA.RU писало, что в указанном районе площадь КРТ составит 120 га. ДОК застроит сразу четыре компании в течение 8-10 лет.

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В Тюмени на улице Кемеровской изымают землю для проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества осуществляется в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени», — указано в документе. Тюменцы могут получить информацию об изъятии в департаменте земельных отношений и градостроительства в течение 60 дней со дня публикации указанной информации. Ранее URA.RU писало, что в указанном районе площадь КРТ составит 120 га. ДОК застроит сразу четыре компании в течение 8-10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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