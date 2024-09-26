В Тюмени изымают землю для проведения КРТ

В Тюмени на улице Кемеровской изымают землю для проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе ДОК. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«Изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества осуществляется в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени», — указано в документе. Тюменцы могут получить информацию об изъятии в департаменте земельных отношений и градостроительства в течение 60 дней со дня публикации указанной информации.
Ранее URA.RU писало, что в указанном районе площадь КРТ составит 120 га. ДОК застроит сразу четыре компании в течение 8-10 лет.
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