Школьников в Курске и Курчатове отправят на дистант из-за ВСУ

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Школьники Курска и Курчатова уйдут на дистант с 1 октября, заявил Смирнов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Все школьники Курска и Курчатова будут отправлены на очно-дистанционное обучение с 1 октября. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения», — сообщил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что на заседании оперштаба было принято решение о создании безопасных зон и укрытий в школах, оклейке окон бронированной пленкой и укреплении мешками с песком для безопасности детей и педагогов.

Чтобы перейти на дистанционное обучение, родители должны обратиться к директору школы с заявлением. Смирнов также уточнил, что девять отселенных муниципальных образований продолжают учебный процесс дистанционно с поддержкой школ-шефов Курска.

В этом месяце на дистанционное обучение также были отправлены школы Белгородской области из-за угрозы обстрелов ВСУ. В том числе приостановили работу детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает RT.

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Все школьники Курска и Курчатова будут отправлены на очно-дистанционное обучение с 1 октября. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения», — сообщил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что на заседании оперштаба было принято решение о создании безопасных зон и укрытий в школах, оклейке окон бронированной пленкой и укреплении мешками с песком для безопасности детей и педагогов. Чтобы перейти на дистанционное обучение, родители должны обратиться к директору школы с заявлением. Смирнов также уточнил, что девять отселенных муниципальных образований продолжают учебный процесс дистанционно с поддержкой школ-шефов Курска. В этом месяце на дистанционное обучение также были отправлены школы Белгородской области из-за угрозы обстрелов ВСУ. В том числе приостановили работу детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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