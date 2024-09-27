Школьников в Курске и Курчатове отправят на дистант из-за ВСУ

27 сентября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Школьники Курска и Курчатова уйдут на дистант с 1 октября, заявил Смирнов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Все школьники Курска и Курчатова будут отправлены на очно-дистанционное обучение с 1 октября. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения», — сообщил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что на заседании оперштаба было принято решение о создании безопасных зон и укрытий в школах, оклейке окон бронированной пленкой и укреплении мешками с песком для безопасности детей и педагогов. Чтобы перейти на дистанционное обучение, родители должны обратиться к директору школы с заявлением. Смирнов также уточнил, что девять отселенных муниципальных образований продолжают учебный процесс дистанционно с поддержкой школ-шефов Курска. В этом месяце на дистанционное обучение также были отправлены школы Белгородской области из-за угрозы обстрелов ВСУ. В том числе приостановили работу детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все школьники Курска и Курчатова будут отправлены на очно-дистанционное обучение с 1 октября. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения», — сообщил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что на заседании оперштаба было принято решение о создании безопасных зон и укрытий в школах, оклейке окон бронированной пленкой и укреплении мешками с песком для безопасности детей и педагогов. Чтобы перейти на дистанционное обучение, родители должны обратиться к директору школы с заявлением. Смирнов также уточнил, что девять отселенных муниципальных образований продолжают учебный процесс дистанционно с поддержкой школ-шефов Курска. В этом месяце на дистанционное обучение также были отправлены школы Белгородской области из-за угрозы обстрелов ВСУ. В том числе приостановили работу детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает RT.