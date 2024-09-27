Подростка, забившего камнем 12-летнюю свердловчанку, отправили в СИЗО

27 сентября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Подросток будет находиться под стражей до середины ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Мостовском нашли 12-летнюю школьницу в тяжелом состоянии Свердловский облсуд отправил в СИЗО 15-летнего Кирилла, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней Екатерины (все имена изменены) из села Мостовское. Под стражей он будет находиться до середины ноября, рассказали в пресс-службе инстанции. «Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского городского суда, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 ноября включительно», — следует из сообщения. Изначально юношу отправили под домашний арест до 16 ноября. События, после которых Кирилла арестовали, развернулись вечером 15 сентября. По предварительным данным, он из личной неприязни напал с камнем на девочку, а после оттащил ее в кювет в лесу. После этого спасатели вышли на поиски Екатерины. Через некоторое время ее обнаружили без сознания и передали медикам. Сам Кирилл долгое время не рассказывал о случившемся, однако признался после того, как его раскусили следователи. Парню грозит до десяти лет колонии. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд отправил в СИЗО 15-летнего Кирилла, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней Екатерины (все имена изменены) из села Мостовское. Под стражей он будет находиться до середины ноября, рассказали в пресс-службе инстанции. «Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского городского суда, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 ноября включительно», — следует из сообщения. Изначально юношу отправили под домашний арест до 16 ноября. События, после которых Кирилла арестовали, развернулись вечером 15 сентября. По предварительным данным, он из личной неприязни напал с камнем на девочку, а после оттащил ее в кювет в лесу. После этого спасатели вышли на поиски Екатерины. Через некоторое время ее обнаружили без сознания и передали медикам. Сам Кирилл долгое время не рассказывал о случившемся, однако признался после того, как его раскусили следователи. Парню грозит до десяти лет колонии. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.