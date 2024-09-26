26 сентября 2024

В Нижневартовске назвали лучших водителей общественного транспорта

Водители «Домтрансавто» стали лучшими в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители «Домтрансавто» заняли призовые места на конкурсе в Нижневартовске
Водители «Домтрансавто» заняли призовые места на конкурсе в Нижневартовске Фото:

Работники городского перевозчика «Домтрансавто» победили в конкурсе лучших водителей Нижневартовска (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Состоялось награждение победителей городского конкурса „Лучший водитель автобуса Нижневартовска-2024“ в стенах городской администрации. Компанию „Домтрансавто“ представляли Вениамин Звездин, Игорь Ткаченко и Эдуард Дьяков. Все трое заняли призовые места», — говорится в сообщении.

Первое место занял Звездин. После победы ему предложили повышение, теперь он начальник автоколонны. В конкурсе водителям предстояло сдать теорию и практику.

«Также компания проведет конкурс среди своих водителей 12 октября. В нем будет оцениваться мастерство вождения на площадке. Сотрудники выполнят различные тестовые задания. Например, нужно будет провезти в салоне автобуса при выполнении упражнения „змейка“ полный стакан воды, не пролив ни капли», — уточнили на предприятии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске с 1 октября городские автобусы переведут на зимнее расписание. На линию выведут больше транспорта, чтобы уменьшить время ожидание на остановках в мороз.

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Работники городского перевозчика «Домтрансавто» победили в конкурсе лучших водителей Нижневартовска (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Состоялось награждение победителей городского конкурса „Лучший водитель автобуса Нижневартовска-2024“ в стенах городской администрации. Компанию „Домтрансавто“ представляли Вениамин Звездин, Игорь Ткаченко и Эдуард Дьяков. Все трое заняли призовые места», — говорится в сообщении. Первое место занял Звездин. После победы ему предложили повышение, теперь он начальник автоколонны. В конкурсе водителям предстояло сдать теорию и практику. «Также компания проведет конкурс среди своих водителей 12 октября. В нем будет оцениваться мастерство вождения на площадке. Сотрудники выполнят различные тестовые задания. Например, нужно будет провезти в салоне автобуса при выполнении упражнения „змейка“ полный стакан воды, не пролив ни капли», — уточнили на предприятии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске с 1 октября городские автобусы переведут на зимнее расписание. На линию выведут больше транспорта, чтобы уменьшить время ожидание на остановках в мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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