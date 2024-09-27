Алаудинов отчитался об уничтоженных в Курской области иностранных наемниках

27 сентября 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил об уничтожении иностранных наемников в Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Чеченский спецназ «Ахмат» уничтожил часть иностранных наемников, которые служили в составе ВСУ, в Курской области. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов. «Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — заявил Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВС РФ удалось ликвидировать наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран. Генерал-майор также добавил, что в составе ВСУ многие наемники из дружественных стран. По его словам, США готовит их для свержения власти в рамках гибридной войны. Он также подчеркнул, что враг активно вербует представителей этих стран. Ранее СК заявил, что к уголовной ответственности были привлечены 785 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских боевиков. Там же уточнили, что они воевали за денежное вознаграждение, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чеченский спецназ «Ахмат» уничтожил часть иностранных наемников, которые служили в составе ВСУ, в Курской области. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов. «Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — заявил Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВС РФ удалось ликвидировать наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран. Генерал-майор также добавил, что в составе ВСУ многие наемники из дружественных стран. По его словам, США готовит их для свержения власти в рамках гибридной войны. Он также подчеркнул, что враг активно вербует представителей этих стран. Ранее СК заявил, что к уголовной ответственности были привлечены 785 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских боевиков. Там же уточнили, что они воевали за денежное вознаграждение, передает RT.