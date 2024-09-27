Алаудинов отчитался об уничтоженных в Курской области иностранных наемниках

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов заявил об уничтожении иностранных наемников в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Чеченский спецназ «Ахмат» уничтожил часть иностранных наемников, которые служили в составе ВСУ, в Курской области. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов.

«Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — заявил Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВС РФ удалось ликвидировать наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

Генерал-майор также добавил, что в составе ВСУ многие наемники из дружественных стран. По его словам, США готовит их для свержения власти в рамках гибридной войны. Он также подчеркнул, что враг активно вербует представителей этих стран.

Ранее СК заявил, что к уголовной ответственности были привлечены 785 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских боевиков. Там же уточнили, что они воевали за денежное вознаграждение, передает RT.

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Чеченский спецназ «Ахмат» уничтожил часть иностранных наемников, которые служили в составе ВСУ, в Курской области. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов. «Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — заявил Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ВС РФ удалось ликвидировать наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран. Генерал-майор также добавил, что в составе ВСУ многие наемники из дружественных стран. По его словам, США готовит их для свержения власти в рамках гибридной войны. Он также подчеркнул, что враг активно вербует представителей этих стран. Ранее СК заявил, что к уголовной ответственности были привлечены 785 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских боевиков. Там же уточнили, что они воевали за денежное вознаграждение, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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