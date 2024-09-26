На тюменском заводе из-за беспечности начальника погиб рабочий

На тюменском заводе «СИБУР» погиб рабочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Виновным в смерти сотрудника признали его начальника.
«В октябре 2023 года Александр Гулько находился в кабине буровой установки на территории завода „СИБУР“ и выполнял работы по устройству буронабивных свай при помощи обсадных труб. Александр не убедился в отсутствии людей в зоне действия машины, но приступил к опусканию обсадной трубы на землю, в результате чего труба упала на находящегося рядом помощника машиниста», — сообщили в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался. Александра Гулько приговорили к двум годам условно. Компанию-работодателя суд обязал выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей.
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