Зверев озвучил причину внезапной смерти стилиста Пугачевой

Известный российский стилист Джордж Ровалс скоропостижно скончался в Грузии. Предположительно, причиной смерти мастера красоты стало кровоизлияние в мозг. Сергей Зверев дружил с Ровалсом долгие годы. Для него внезапная смерть Джорджа стала большим потрясением, рассказал он корреспонденту URA.RU.
В российском шоу-бизнесе Джордж пользовался большим авторитетом. Он работал со многими звездами, включая Аллу Пугачеву, Тамару Гвердцители. Джордж колдовал над внешностью Софи Лорен и Джулии Робертс во время их визитов в Россию.
«Ему было всего 59 лет: еще молодой, жить да жить, — вздыхает Сергей Зверев. — Мы с ним находились в очень хороших, теплых отношениях. Многие говорят, что он был конфликтный, мог резко высказаться. Но у нас ни одной конфликтной ситуации за все эти годы никогда не возникало. Он постоянно отправлял мне разные фотографии. Причем делал это чаще всего по ночам. Утром просыпаюсь и вижу от него десятки сообщений. Он всегда был на позитиве и любил делиться моментами радости».
Зверев говорит, что в последние годы Джордж активно работал за границей. Он проводил мастер-классы в разных странах мира.
«До последнего дня он не расслаблялся, — продолжает Зверев. — Постоянно ездил по разным странам, проводил мастер-классы. То он из Барселоны мне шлет фотографии, то из Америки, то из Грузии… Ему стоило поменьше ездить. Все-таки переезды, смена часовых поясов и климата на состоянии здоровья не самым лучшим образом сказываются. Я думаю, в этом причина той трагедии, которая произошла»
Ровалс о здоровье особо и не думал, отметил Сергей Зверев: «Никогда не обсуждал болячки. Даже немногие знали, что у него был сахарный диабет. Он вообще о себе мало что говорил… Многие его друзья даже не знают, что он из детского дома… Его смерть для меня стала полной неожиданностью. Все произошло так быстро. Ему резко стало плохо: поднялся сахар. Его госпитализировали. Уже в больнице выяснилось, что у него — очень высокое давление. Пытались сбить, но произошло кровоизлияние в мозг. Его уход — большая утрата для мира моды и красоты. Он был настоящим талантом, гением своего дела».
Похоронят Джорджа 29 сентября в Грузии, на кладбище в Кутаиси. Траурными мероприятиями занимается его крестная, с которой он был близок до последнего дня.
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