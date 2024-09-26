26 сентября 2024

В Нижневартовске бюджет вырос на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Казна Нижневартовска достигла 27,6 миллиардов рублей
Казна Нижневартовска достигла 27,6 миллиардов рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) городской бюджет вырос более чем на миллиард рублей. Средства в первую очередь направят на социальные сферы, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Кощенко.

«Один из самых значимых вопросов — о внесении изменений в решение думы города „О бюджете города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. Доходная часть городской казны увеличена на 1,2 миллиарда рублей и достигла 27,6 миллиарда рублей. Большая часть дополнительных расходов будет направлена на финансирование муниципальных программ (порядка 900 миллионов рублей)», — написал мэр в своем telegram-канале.

Более 260 миллионов пойдут на социальные программы, а 82 миллиона направят финансовую поддержку горожан. Еще 150 миллионов вложат в систему образования.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска встретился представителями общественной палаты. Одним из ключевых вопросов стала перспектива перехода школ на односменный режим обучения.

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В Нижневартовске (ХМАО) городской бюджет вырос более чем на миллиард рублей. Средства в первую очередь направят на социальные сферы, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Кощенко. «Один из самых значимых вопросов — о внесении изменений в решение думы города „О бюджете города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. Доходная часть городской казны увеличена на 1,2 миллиарда рублей и достигла 27,6 миллиарда рублей. Большая часть дополнительных расходов будет направлена на финансирование муниципальных программ (порядка 900 миллионов рублей)», — написал мэр в своем telegram-канале. Более 260 миллионов пойдут на социальные программы, а 82 миллиона направят финансовую поддержку горожан. Еще 150 миллионов вложат в систему образования. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска встретился представителями общественной палаты. Одним из ключевых вопросов стала перспектива перехода школ на односменный режим обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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