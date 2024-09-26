В Нижневартовске бюджет вырос на миллиард рублей

В Нижневартовске (ХМАО) городской бюджет вырос более чем на миллиард рублей. Средства в первую очередь направят на социальные сферы, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Кощенко.
«Один из самых значимых вопросов — о внесении изменений в решение думы города „О бюджете города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. Доходная часть городской казны увеличена на 1,2 миллиарда рублей и достигла 27,6 миллиарда рублей. Большая часть дополнительных расходов будет направлена на финансирование муниципальных программ (порядка 900 миллионов рублей)», — написал мэр в своем telegram-канале.
Более 260 миллионов пойдут на социальные программы, а 82 миллиона направят финансовую поддержку горожан. Еще 150 миллионов вложат в систему образования.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска встретился представителями общественной палаты. Одним из ключевых вопросов стала перспектива перехода школ на односменный режим обучения.
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