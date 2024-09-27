В Тюмени увеличат количество автобусов на востребованном маршруте

Жители жаловались на большие интервалы между рейсами и просили добавить больше транспорта
В Тюмени с октября увеличат количество автобусов на маршруте №21. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались на большие интервалы между рейсами и просили добавить больше транспорта.
«Проведен мониторинг пассажиропотока на маршруте №21. С октября запланировано увеличение доли автобусов среднего класса, что позволит улучшить транспортное обслуживание жителей деревни Падерино», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Трасса разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.
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