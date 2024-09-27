27 сентября 2024

В Тюмени увеличат количество автобусов на востребованном маршруте

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, остановка автобусная
Жители жаловались на большие интервалы между рейсами и просили добавить больше транспорта Фото:

В Тюмени с октября увеличат количество автобусов на маршруте №21. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались на большие интервалы между рейсами и просили добавить больше транспорта.

«Проведен мониторинг пассажиропотока на маршруте №21. С октября запланировано увеличение доли автобусов среднего класса, что позволит улучшить транспортное обслуживание жителей деревни Падерино», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Трасса разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.

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В Тюмени с октября увеличат количество автобусов на маршруте №21. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались на большие интервалы между рейсами и просили добавить больше транспорта. «Проведен мониторинг пассажиропотока на маршруте №21. С октября запланировано увеличение доли автобусов среднего класса, что позволит улучшить транспортное обслуживание жителей деревни Падерино», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Трасса разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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