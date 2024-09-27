Два зама мэра Афанасьева ушли в отставку

От должности замглавы Тюмени освободили Андрея Пилипчука и Владимира Кильтау
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Глава продолжает кадровые перестановки
Глава продолжает кадровые перестановки Фото:

Заместители мэра Тюмени Максима Афанасьева Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау ушли в отставку. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня на заседании коллегии мы искренне поблагодарили наших уважаемых коллег — моих заместителей, верных друзей и товарищей Андрея Владимировича Пилипчука и Владимира Викторовича Кильтау. От всего сердца желаю коллегам удачи на новом этапе их карьеры. Пусть он принесет новые успехи, интересные проекты и вдохновение для дальнейшего роста», — сообщили Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Глава города 23 сентября назначил двух новых заместителей. Ими стали директор департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин и руководитель департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов

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Заместители мэра Тюмени Максима Афанасьева Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау ушли в отставку. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях. «Сегодня на заседании коллегии мы искренне поблагодарили наших уважаемых коллег — моих заместителей, верных друзей и товарищей Андрея Владимировича Пилипчука и Владимира Викторовича Кильтау. От всего сердца желаю коллегам удачи на новом этапе их карьеры. Пусть он принесет новые успехи, интересные проекты и вдохновение для дальнейшего роста», — сообщили Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Глава города 23 сентября назначил двух новых заместителей. Ими стали директор департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин и руководитель департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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