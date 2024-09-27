Два зама мэра Афанасьева ушли в отставку

Заместители мэра Тюмени Максима Афанасьева Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау ушли в отставку. Об этом глава города сообщил в своих соцсетях.
«Сегодня на заседании коллегии мы искренне поблагодарили наших уважаемых коллег — моих заместителей, верных друзей и товарищей Андрея Владимировича Пилипчука и Владимира Викторовича Кильтау. От всего сердца желаю коллегам удачи на новом этапе их карьеры. Пусть он принесет новые успехи, интересные проекты и вдохновение для дальнейшего роста», — сообщили Максим Афанасьев в своем telegram-канале.
Глава города 23 сентября назначил двух новых заместителей. Ими стали директор департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин и руководитель департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов
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