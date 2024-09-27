В Дагестане погибли три человека при взрыве на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, мост бурова-петрова
В ходе взрыва на трассе в Дагестане погибли минимум трое человек Фото:

В Дагестане при взрыве возле заправочной станции погибли минимум три человека. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Ярослав Глазов.

«Три человека погибли, по предварительным данным, из-за взрыва на АЗС в Махачкале», — уточнил Ярослав Глазов. Его слова передает ТАСС. Также сообщается, что в ходе инцидента могла погибнуть маленькая девочка.

Ранее очевидцы отправляли видео с места происшествия. На кадрах отчетливо можно было наблюдать момент взрыва, а также громкий звук от него.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане при взрыве возле заправочной станции погибли минимум три человека. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Ярослав Глазов. «Три человека погибли, по предварительным данным, из-за взрыва на АЗС в Махачкале», — уточнил Ярослав Глазов. Его слова передает ТАСС. Также сообщается, что в ходе инцидента могла погибнуть маленькая девочка. Ранее очевидцы отправляли видео с места происшествия. На кадрах отчетливо можно было наблюдать момент взрыва, а также громкий звук от него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...