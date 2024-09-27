В Дагестане погибли три человека при взрыве на АЗС

В ходе взрыва на трассе в Дагестане погибли минимум трое человек
В Дагестане при взрыве возле заправочной станции погибли минимум три человека. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Ярослав Глазов.
«Три человека погибли, по предварительным данным, из-за взрыва на АЗС в Махачкале», — уточнил Ярослав Глазов. Его слова передает ТАСС. Также сообщается, что в ходе инцидента могла погибнуть маленькая девочка.
Ранее очевидцы отправляли видео с места происшествия. На кадрах отчетливо можно было наблюдать момент взрыва, а также громкий звук от него.
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