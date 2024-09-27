Mash: при взрыве на АЗС в Дагестане погиб ребенок

В Дагестане в результате взрыва на АЗС погибли четверо
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
В Дагестане в результате взрыва на автозаправке погибли четыре человека, передают журналисты. Авторы telegram-канала Mash сообщают, что в результате инцидента погиб ребенок.
«До четырех увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС. Среди них — ребенок. Он возвращался домой из школы», — передает Mash.
До этого в РИА Новости подтвердили информацию о гибели четырех гражданских. В настоящий момент на месте дежурят бригады скорой помощи, уточнили в минздраве по региону. Очевидцы сообщают об отсутствии в ближайших территориях электричества.
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