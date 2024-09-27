Mash: при взрыве на АЗС в Дагестане погиб ребенок

27 сентября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

В Дагестане в результате взрыва на АЗС погибли четверо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы В Дагестане в результате взрыва на автозаправке погибли четыре человека, передают журналисты. Авторы telegram-канала Mash сообщают, что в результате инцидента погиб ребенок. «До четырех увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС. Среди них — ребенок. Он возвращался домой из школы», — передает Mash. До этого в РИА Новости подтвердили информацию о гибели четырех гражданских. В настоящий момент на месте дежурят бригады скорой помощи, уточнили в минздраве по региону. Очевидцы сообщают об отсутствии в ближайших территориях электричества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане в результате взрыва на автозаправке погибли четыре человека, передают журналисты. Авторы telegram-канала Mash сообщают, что в результате инцидента погиб ребенок. «До четырех увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС. Среди них — ребенок. Он возвращался домой из школы», — передает Mash. До этого в РИА Новости подтвердили информацию о гибели четырех гражданских. В настоящий момент на месте дежурят бригады скорой помощи, уточнили в минздраве по региону. Очевидцы сообщают об отсутствии в ближайших территориях электричества.