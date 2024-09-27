Mash: при взрыве на АЗС в Дагестане погиб ребенок

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс
В Дагестане в результате взрыва на АЗС погибли четверо Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

В Дагестане в результате взрыва на автозаправке погибли четыре человека, передают журналисты. Авторы telegram-канала Mash сообщают, что в результате инцидента погиб ребенок.

«До четырех увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС. Среди них — ребенок. Он возвращался домой из школы», — передает Mash.

До этого в РИА Новости подтвердили информацию о гибели четырех гражданских. В настоящий момент на месте дежурят бригады скорой помощи, уточнили в минздраве по региону. Очевидцы сообщают об отсутствии в ближайших территориях электричества.

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В Дагестане в результате взрыва на автозаправке погибли четыре человека, передают журналисты. Авторы telegram-канала Mash сообщают, что в результате инцидента погиб ребенок. «До четырех увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС. Среди них — ребенок. Он возвращался домой из школы», — передает Mash. До этого в РИА Новости подтвердили информацию о гибели четырех гражданских. В настоящий момент на месте дежурят бригады скорой помощи, уточнили в минздраве по региону. Очевидцы сообщают об отсутствии в ближайших территориях электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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