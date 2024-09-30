Экономист раскрыла, когда у России появятся новые партнеры по ЕАЭС

Экономист Андронова: число партнеров России по ЕАЭС вырастет после спецоперации

01 октября 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Прошлый Евразийский межправительственный совет в Ереване проходил в августе 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Список стран, с которыми Россия и другие страны Евразийского экономического союза смогут торговать без пошлин, может вырасти после завершения специальной военной операции. Подписание новых соглашений о зонах свободной торговли станет одной из тем обсуждения на встрече глав правительств ЕАЭС в Ереване, в которой примет участие премьер-министр Михаил Мишустин. Декан экономического факультета РУДН Инна Андронова рассказала в интервью URA.RU, что под давлением Запада потенциальные партнеры не спешат укреплять сотрудничество с союзом, где Россия играет ведущую роль. Что будет с ЕАЭС после спецоперации: интервью «Все зависит от сроков проведения спецоперации. Завершение СВО „разморозит“ процесс. Сейчас он тормозится, потому что страны, которые рассматривают заключение таких соглашений с ЕАЭС, находятся под колоссальным прессингом наших оппонентов. И сейчас экономическая интеграция происходит не благодаря политическим отношениям, а вопреки. Но, если у страны есть экономический интерес к партнеру, она будет с ним взаимодействовать. Другой вопрос, как, — открыто или потихоньку, чтобы не попасть под санкции», — отмечает эксперт. Заключение соглашений о зонах свободной торговли с Россией рассматривают Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Индонезия. До конца этого года планируется также подписать временный документ с Монголией. Иран, с которым временный договор о беспошлинной торговле действует с 2018 года, намерен перейти в новый статус — страна заявила о желании стать наблюдателем при ЕАЭС. Ирина Андронова подчеркнула, что Тегеран, в отличие от ряда стран, не ориентируется на позицию Запада, поскольку давно находится под санкциями. С ним проблем в переговорах быть не должно, и благодаря укреплению экономической интеграции Каспийское море может стать новым центром международной торговли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Список стран, с которыми Россия и другие страны Евразийского экономического союза смогут торговать без пошлин, может вырасти после завершения специальной военной операции. Подписание новых соглашений о зонах свободной торговли станет одной из тем обсуждения на встрече глав правительств ЕАЭС в Ереване, в которой примет участие премьер-министр Михаил Мишустин. Декан экономического факультета РУДН Инна Андронова рассказала в интервью URA.RU, что под давлением Запада потенциальные партнеры не спешат укреплять сотрудничество с союзом, где Россия играет ведущую роль. «Все зависит от сроков проведения спецоперации. Завершение СВО „разморозит“ процесс. Сейчас он тормозится, потому что страны, которые рассматривают заключение таких соглашений с ЕАЭС, находятся под колоссальным прессингом наших оппонентов. И сейчас экономическая интеграция происходит не благодаря политическим отношениям, а вопреки. Но, если у страны есть экономический интерес к партнеру, она будет с ним взаимодействовать. Другой вопрос, как, — открыто или потихоньку, чтобы не попасть под санкции», — отмечает эксперт. Иран, с которым временный договор о беспошлинной торговле действует с 2018 года, намерен перейти в новый статус — страна заявила о желании стать наблюдателем при ЕАЭС. Ирина Андронова подчеркнула, что Тегеран, в отличие от ряда стран, не ориентируется на позицию Запада, поскольку давно находится под санкциями. С ним проблем в переговорах быть не должно, и благодаря укреплению экономической интеграции Каспийское море может стать новым центром международной торговли.