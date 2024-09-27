Бывшему вице-мэру Тюмени прочат переезд в ХМАО. Инсайд

Экс-замглавы Тюмени Пилипчук займет пост главы депфина ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Пилипчук покинул пост заместителя главы Тюмени по финансам
Андрей Пилипчук покинул пост заместителя главы Тюмени по финансам Фото:

Бывшему заместителю главы Тюмени по налогам и финансам Андрею Пилипчуку, которого 27 сентября мэр города Максим Афанасьев освободил от должности, прочат переезд в ХМАО. Собеседник URA.RU сообщает, что он может сменить главу окружного департамента финансов — вице-губернатора Веру Дюдину или займет другой высокопоставленный пост в югорском правительстве.

«Пилипчуку прочат переезд в Югру. Говорят, что он может сменить Дюдину на посту главы депфина. Но, возможно, есть и альтернативные варианты трудоустройства», — отмечает инсайдер.

Экс-заместитель Афанасьева Владимир Кильтау, возглавлявший департамент городского хозяйства и ушедший в отставку с Пилипчуком в один день, по слухам, остается в Тюмени. «Он может перейти в правительство области. Но после недавних скандалов и уголовных дел с точностью утверждать не берусь», — сообщает источник.

Запросы в правительства ХМАО и Тюменской области направлены. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюмени Максим Афанасьев отправил в отставку двух заместителей. Он пожелал Пилипчуку и Кильтау удачи на новом этапе карьеры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему заместителю главы Тюмени по налогам и финансам Андрею Пилипчуку, которого 27 сентября мэр города Максим Афанасьев освободил от должности, прочат переезд в ХМАО. Собеседник URA.RU сообщает, что он может сменить главу окружного департамента финансов — вице-губернатора Веру Дюдину или займет другой высокопоставленный пост в югорском правительстве. «Пилипчуку прочат переезд в Югру. Говорят, что он может сменить Дюдину на посту главы депфина. Но, возможно, есть и альтернативные варианты трудоустройства», — отмечает инсайдер. Экс-заместитель Афанасьева Владимир Кильтау, возглавлявший департамент городского хозяйства и ушедший в отставку с Пилипчуком в один день, по слухам, остается в Тюмени. «Он может перейти в правительство области. Но после недавних скандалов и уголовных дел с точностью утверждать не берусь», — сообщает источник. Запросы в правительства ХМАО и Тюменской области направлены. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюмени Максим Афанасьев отправил в отставку двух заместителей. Он пожелал Пилипчуку и Кильтау удачи на новом этапе карьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...