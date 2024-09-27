Бывшему заместителю главы Тюмени по налогам и финансам Андрею Пилипчуку, которого 27 сентября мэр города Максим Афанасьев освободил от должности, прочат переезд в ХМАО. Собеседник URA.RU сообщает, что он может сменить главу окружного департамента финансов — вице-губернатора Веру Дюдину или займет другой высокопоставленный пост в югорском правительстве.
«Пилипчуку прочат переезд в Югру. Говорят, что он может сменить Дюдину на посту главы депфина. Но, возможно, есть и альтернативные варианты трудоустройства», — отмечает инсайдер.
Экс-заместитель Афанасьева Владимир Кильтау, возглавлявший департамент городского хозяйства и ушедший в отставку с Пилипчуком в один день, по слухам, остается в Тюмени. «Он может перейти в правительство области. Но после недавних скандалов и уголовных дел с точностью утверждать не берусь», — сообщает источник.
Запросы в правительства ХМАО и Тюменской области направлены. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюмени Максим Афанасьев отправил в отставку двух заместителей. Он пожелал Пилипчуку и Кильтау удачи на новом этапе карьеры.
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