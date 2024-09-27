27 сентября 2024

The Spectator: у Зеленского есть хитрый план окончания конфликта

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Владимир Зеленский может использовании Запад как «козла отпущения» для начала диалога с Россией, считает Мэтьюз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность начала переговоров с Россией, используя Запад. Такое мнение высказал журналист британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз.

«Является ли Зеленский просто наивным, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам? Или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — рассуждает Мэтьюз.

Журналист предполагает, что стратегия Зеленского может заключаться в использовании Запада как «козла отпущения» для начала диалога с Россией. По его мнению, это позволит украинскому лидеру сохранить поддержку как сторонников мира, так и тех, кто требует справедливости и возвращения территорий.

Ранее в Белом доме предположили, что для урегулирования конфликта Украина может пойти на территориальные уступки. При этом отмечено, что США не вмешивается в процесс решения этих вопросов. Политолог Марк Галеотти заявил, что на Западе наблюдается «усталость от Украины». По его мнению, Европа уже допускает сохранение за РФ контроля над частью утраченных Украиной территорий.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность начала переговоров с Россией, используя Запад. Такое мнение высказал журналист британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз. «Является ли Зеленский просто наивным, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам? Или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — рассуждает Мэтьюз. Журналист предполагает, что стратегия Зеленского может заключаться в использовании Запада как «козла отпущения» для начала диалога с Россией. По его мнению, это позволит украинскому лидеру сохранить поддержку как сторонников мира, так и тех, кто требует справедливости и возвращения территорий. Ранее в Белом доме предположили, что для урегулирования конфликта Украина может пойти на территориальные уступки. При этом отмечено, что США не вмешивается в процесс решения этих вопросов. Политолог Марк Галеотти заявил, что на Западе наблюдается «усталость от Украины». По его мнению, Европа уже допускает сохранение за РФ контроля над частью утраченных Украиной территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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