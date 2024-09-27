The Spectator: у Зеленского есть хитрый план окончания конфликта

28 сентября 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский может использовании Запад как «козла отпущения» для начала диалога с Россией, считает Мэтьюз Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность начала переговоров с Россией, используя Запад. Такое мнение высказал журналист британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз. «Является ли Зеленский просто наивным, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам? Или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — рассуждает Мэтьюз. Журналист предполагает, что стратегия Зеленского может заключаться в использовании Запада как «козла отпущения» для начала диалога с Россией. По его мнению, это позволит украинскому лидеру сохранить поддержку как сторонников мира, так и тех, кто требует справедливости и возвращения территорий. Ранее в Белом доме предположили, что для урегулирования конфликта Украина может пойти на территориальные уступки. При этом отмечено, что США не вмешивается в процесс решения этих вопросов. Политолог Марк Галеотти заявил, что на Западе наблюдается «усталость от Украины». По его мнению, Европа уже допускает сохранение за РФ контроля над частью утраченных Украиной территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность начала переговоров с Россией, используя Запад. Такое мнение высказал журналист британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз. «Является ли Зеленский просто наивным, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам? Или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — рассуждает Мэтьюз. Журналист предполагает, что стратегия Зеленского может заключаться в использовании Запада как «козла отпущения» для начала диалога с Россией. По его мнению, это позволит украинскому лидеру сохранить поддержку как сторонников мира, так и тех, кто требует справедливости и возвращения территорий. Ранее в Белом доме предположили, что для урегулирования конфликта Украина может пойти на территориальные уступки. При этом отмечено, что США не вмешивается в процесс решения этих вопросов. Политолог Марк Галеотти заявил, что на Западе наблюдается «усталость от Украины». По его мнению, Европа уже допускает сохранение за РФ контроля над частью утраченных Украиной территорий.