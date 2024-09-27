27 сентября 2024

Минэнерго Дагестана: более 4,5 тысячи нарушений выявлены при проверке АЗС

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В Минэнерго Дагестана назвали основные нарушения на АЗС Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности выявлено при проверке автозаправочных станций (АЗС) в Дагестане. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики.

«Наиболее частые нарушения — это установка дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без соответствия проектной документации, отсутствие сигнализаторов загазованности. В списке основных нарушений — просрочка проведения экспертиз промышленной безопасности», — отмечает первый заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Динислам Иманмурзаев.

Результаты рейдовых мероприятий обсуждались на заседании рабочей подгруппы, в котором приняли участие представители Ростехнадзора, МВД, УФНС и других организаций. В результате было сформировано 315 материалов, включая 149 исковых заявлений прокуратуры и 166 постановлений о возбуждении административных дел.

Дагестан объявил 28 сентября днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС. Глава республики Сергей Меликов поручил правительству республики принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве. Известно, что в результате взрыва на АЗС погибли 10 человек, пишет RT.

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Более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности выявлено при проверке автозаправочных станций (АЗС) в Дагестане. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики. «Наиболее частые нарушения — это установка дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без соответствия проектной документации, отсутствие сигнализаторов загазованности. В списке основных нарушений — просрочка проведения экспертиз промышленной безопасности», — отмечает первый заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Динислам Иманмурзаев. Результаты рейдовых мероприятий обсуждались на заседании рабочей подгруппы, в котором приняли участие представители Ростехнадзора, МВД, УФНС и других организаций. В результате было сформировано 315 материалов, включая 149 исковых заявлений прокуратуры и 166 постановлений о возбуждении административных дел. Дагестан объявил 28 сентября днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС. Глава республики Сергей Меликов поручил правительству республики принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве. Известно, что в результате взрыва на АЗС погибли 10 человек, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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