27 сентября 2024

Меликов: Дагестан объявил 28 сентября днем траура в память о жертвах на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у офиса Wildberries. Москва, силовики, чп, полиция, место преступления, скорая помощь
Всего пострадал 21 человек, из них девять погибли, в том числе двое детей Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС, в результате которой погибли 10 человек, включая двух детей. Он отметил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание.

«Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил в поддержке со стороны властей.

На данный момент огонь на АЗС ликвидирован силами МЧС России. Проводится расследование обстоятельств происшествия, и виновные будут привлечены к ответственности. Меликов также отметил единство и сплоченность дагестанцев в лице беды и поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на происшествие, включая журналистов, блогеров и неравнодушных граждан. В результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек, сообщали в МЧС. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС, в результате которой погибли 10 человек, включая двух детей. Он отметил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание. «Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил в поддержке со стороны властей. На данный момент огонь на АЗС ликвидирован силами МЧС России. Проводится расследование обстоятельств происшествия, и виновные будут привлечены к ответственности. Меликов также отметил единство и сплоченность дагестанцев в лице беды и поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на происшествие, включая журналистов, блогеров и неравнодушных граждан. В результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек, сообщали в МЧС. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...