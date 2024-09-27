Меликов: Дагестан объявил 28 сентября днем траура в память о жертвах на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС, в результате которой погибли 10 человек, включая двух детей. Он отметил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание.
«Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил в поддержке со стороны властей.
На данный момент огонь на АЗС ликвидирован силами МЧС России. Проводится расследование обстоятельств происшествия, и виновные будут привлечены к ответственности. Меликов также отметил единство и сплоченность дагестанцев в лице беды и поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на происшествие, включая журналистов, блогеров и неравнодушных граждан. В результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек, сообщали в МЧС. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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