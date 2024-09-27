Меликов: Дагестан объявил 28 сентября днем траура в память о жертвах на АЗС

28 сентября 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Всего пострадал 21 человек, из них девять погибли, в том числе двое детей Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС, в результате которой погибли 10 человек, включая двух детей. Он отметил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание. «Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил в поддержке со стороны властей. На данный момент огонь на АЗС ликвидирован силами МЧС России. Проводится расследование обстоятельств происшествия, и виновные будут привлечены к ответственности. Меликов также отметил единство и сплоченность дагестанцев в лице беды и поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на происшествие, включая журналистов, блогеров и неравнодушных граждан. В результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек, сообщали в МЧС. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС, в результате которой погибли 10 человек, включая двух детей. Он отметил, что обстоятельства взрыва будут выяснены, виновные понесут наказание. «Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил в поддержке со стороны властей. На данный момент огонь на АЗС ликвидирован силами МЧС России. Проводится расследование обстоятельств происшествия, и виновные будут привлечены к ответственности. Меликов также отметил единство и сплоченность дагестанцев в лице беды и поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на происшествие, включая журналистов, блогеров и неравнодушных граждан. В результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане общее количество пострадавших достигло 19 человек, сообщали в МЧС. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.