В центре Челябинска продают старинный особняк за 75 миллионов рублей. Скрин

В Челябинске на улице Кирова продают дом купца Иванова за 75 миллионов

28 сентября 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

На улице Кирова в Челябинске выставили на продажу четырехэтажный особняк Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске на улице Кирова продается бывший дом купца Иванова за 75 миллионов рублей. Здание анонсировано покупателям как прибыльный арендный бизнес в центральной части города. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Площaди oбъeктa cдaны в арeнду многoлетним постоянным арeндатоpам. Объект расположен на собственном земельном участке площадью 603 квадратных метра. Локaция c выcoким тpафиком, близость остановок общественного транспорта, круглосуточный доступ», — сообщил продавец на сайте «Авито». В объявлении также говорится, что здание имеет отдельные входные группы на улицу Кирова, центральное отопление, водоснабжение, охранно-пожарную сигнализацию, санузлы. С 1892 года на этом месте находился двухэтажный дом смешанной конструкции купца Иванова. В начале 2000-х взамен старого здания было выстроено новое на более высоком фундаменте. Как сообщало URA.RU ранее, историческое здание на Кирова, 94 было выставлено на продажу в 2022 году. Собственник тогда просил за объект 55 млн рублей. В Челябинске на улице Кирова выставили на продажу уникальное здание Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arendnyy_biznes_zdanie_zu_3105382462 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Кирова продается бывший дом купца Иванова за 75 миллионов рублей. Здание анонсировано покупателям как прибыльный арендный бизнес в центральной части города. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Площaди oбъeктa cдaны в арeнду многoлетним постоянным арeндатоpам. Объект расположен на собственном земельном участке площадью 603 квадратных метра. Локaция c выcoким тpафиком, близость остановок общественного транспорта, круглосуточный доступ», — сообщил продавец на сайте «Авито». В объявлении также говорится, что здание имеет отдельные входные группы на улицу Кирова, центральное отопление, водоснабжение, охранно-пожарную сигнализацию, санузлы. С 1892 года на этом месте находился двухэтажный дом смешанной конструкции купца Иванова. В начале 2000-х взамен старого здания было выстроено новое на более высоком фундаменте. Как сообщало URA.RU ранее, историческое здание на Кирова, 94 было выставлено на продажу в 2022 году. Собственник тогда просил за объект 55 млн рублей.