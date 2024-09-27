27 сентября 2024

В центре Челябинска продают старинный особняк за 75 миллионов рублей. Скрин

В Челябинске на улице Кирова продают дом купца Иванова за 75 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, улица кирова, кировка улица
На улице Кирова в Челябинске выставили на продажу четырехэтажный особняк Фото:

В Челябинске на улице Кирова продается бывший дом купца Иванова за 75 миллионов рублей. Здание анонсировано покупателям как прибыльный арендный бизнес в центральной части города. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений.

«Площaди oбъeктa cдaны в арeнду многoлетним постоянным арeндатоpам. Объект расположен на собственном земельном участке площадью 603 квадратных метра. Локaция c выcoким тpафиком, близость остановок общественного транспорта, круглосуточный доступ», — сообщил продавец на сайте «Авито».

В объявлении также говорится, что здание имеет отдельные входные группы на улицу Кирова, центральное отопление, водоснабжение, охранно-пожарную сигнализацию, санузлы. С 1892 года на этом месте находился двухэтажный дом смешанной конструкции купца Иванова. В начале 2000-х взамен старого здания было выстроено новое на более высоком фундаменте.

Как сообщало URA.RU ранее, историческое здание на Кирова, 94 было выставлено на продажу в 2022 году. Собственник тогда просил за объект 55 млн рублей.

В Челябинске на улице Кирова выставили на продажу уникальное здание
В Челябинске на улице Кирова выставили на продажу уникальное здание

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В Челябинске на улице Кирова продается бывший дом купца Иванова за 75 миллионов рублей. Здание анонсировано покупателям как прибыльный арендный бизнес в центральной части города. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Площaди oбъeктa cдaны в арeнду многoлетним постоянным арeндатоpам. Объект расположен на собственном земельном участке площадью 603 квадратных метра. Локaция c выcoким тpафиком, близость остановок общественного транспорта, круглосуточный доступ», — сообщил продавец на сайте «Авито». В объявлении также говорится, что здание имеет отдельные входные группы на улицу Кирова, центральное отопление, водоснабжение, охранно-пожарную сигнализацию, санузлы. С 1892 года на этом месте находился двухэтажный дом смешанной конструкции купца Иванова. В начале 2000-х взамен старого здания было выстроено новое на более высоком фундаменте. Как сообщало URA.RU ранее, историческое здание на Кирова, 94 было выставлено на продажу в 2022 году. Собственник тогда просил за объект 55 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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