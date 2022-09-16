На пешеходной улице Челябинска продают историческое здание

На пешеходной улице Челябинска продают здание с историческим фасадом

Все помещения здания с историческим фасадом заняты клубами и барами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Здание с историческим фасадом на пешеходной улице Кирова в Челябинске выставлено на продажу. За помещение, в котором располагаются развлекательные заведения, собственник просит 55 млн рублей.

«Продается отдельно стоящее здание свободного назначения общей площадью 1570 квадратных метров. Построено на месте дома купца И.А. Иванова — выявленного объекта культурного наследия — с сохранением исторического фасада», — говорится в объявлении на сайте «Торги.ру».

Собственник объекта уточняет, что здание на Кирова, 94, является новоделом, построенным из кирпича и железобетонных перекрытий в 2003 году. Историческим является только фасад. Все пять этажей здания заняты арендаторами: квест-румы, бургерная, караоке-бар, ночной клуб. По данным собственника, ежегодная прибыль от аренды составляет 4,8 млн рублей. Торги намечены на 28 октября.