16 сентября 2022

На пешеходной улице Челябинска продают историческое здание

На пешеходной улице Челябинска продают здание с историческим фасадом
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Монтаж новогодней иллюминации на Кировке. Челябинск, кировка, монтаж иллюминации
Все помещения здания с историческим фасадом заняты клубами и барами Фото:

Здание с историческим фасадом на пешеходной улице Кирова в Челябинске выставлено на продажу. За помещение, в котором располагаются развлекательные заведения, собственник просит 55 млн рублей.

«Продается отдельно стоящее здание свободного назначения общей площадью 1570 квадратных метров. Построено на месте дома купца И.А. Иванова — выявленного объекта культурного наследия — с сохранением исторического фасада», — говорится в объявлении на сайте «Торги.ру».

Собственник объекта уточняет, что здание на Кирова, 94, является новоделом, построенным из кирпича и железобетонных перекрытий в 2003 году. Историческим является только фасад. Все пять этажей здания заняты арендаторами: квест-румы, бургерная, караоке-бар, ночной клуб. По данным собственника, ежегодная прибыль от аренды составляет 4,8 млн рублей. Торги намечены на 28 октября.

Историческим в здании является только фасад

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Здание с историческим фасадом на пешеходной улице Кирова в Челябинске выставлено на продажу. За помещение, в котором располагаются развлекательные заведения, собственник просит 55 млн рублей. «Продается отдельно стоящее здание свободного назначения общей площадью 1570 квадратных метров. Построено на месте дома купца И.А. Иванова — выявленного объекта культурного наследия — с сохранением исторического фасада», — говорится в объявлении на сайте «Торги.ру». Собственник объекта уточняет, что здание на Кирова, 94, является новоделом, построенным из кирпича и железобетонных перекрытий в 2003 году. Историческим является только фасад. Все пять этажей здания заняты арендаторами: квест-румы, бургерная, караоке-бар, ночной клуб. По данным собственника, ежегодная прибыль от аренды составляет 4,8 млн рублей. Торги намечены на 28 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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