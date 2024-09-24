Экс-владелец ЧЭМК Антипов не смог остановить судебный спор с приставами

Арбитраж отказал в требованиях экс-владельцу ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области отказал экс-владельцу ЧЭМК Юрию Антипову в приостановке процесса изъятия у него земельных участков. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Заседание прошло в закрытом от прессы режиме.

«Об отказе в приостановлении производства по делу. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — указано в картотеке как ответ на ходатайство Антипова. Заседания проходят в закрытом режиме по требованию Генпрокуратуры РФ. Земельные участки изымаются в рамках национализации ЧЭМК.

Данные участки расположены в Советском районе Челябинска. 5,8 тысяч квадратных метров земли принадлежит лично Антипову. 307,5 тысяч квадратных метров находятся в долевой собственности, где совладельцами являются агрофирма «Ариант» и бизнесмен Александр Аристов, бывший деловой партнер Антипова.

Приставы изымают землю, чтобы продать ее с торгов. Суд постановил взыскать с Антипова 25,8 млрд и 46,6 млрд рублей в пользу федерального бюджета. Такие суммы, как считают в Генпрокуратуре РФ, понесло государство из-за незаконной приватизации ЧЭМК в девяностые годы.

Все активы ЧЭМК переданы Росимуществу. На активы Антипова наложен арест, в том числе на его коттедж. Сам Антипов пытается арест снять, на основании того, что это его единственный пригодный для жизни дом. Он подал на приставов в суд. Решением суда спор Антипова с приставами и спор приставов с Антиповым объединены в одно производство.

По некоторым данным Антипов находится за пределами России. В судах участвуют его представители и со СМИ не общаются.