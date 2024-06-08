08 июня 2024
07 июня 2024

Экс-владельцу ЧЭМК Антипову отказали в отводе суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Юрию Антипову было отказано в отводе суда Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал экс-владельцу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову в отводе суда. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда, в рамках процесса национализации холдинга «Ариант».

«Отказать в удовлетворении заявления об отводе суда в ответ на ходатайство Антипова Юрия Васильевича», — говорится в решении. С таким же ходатайством выступила и компания «Эталон» семьи Антиповых, и это ходатайство было отклонено. Полные тексты постановлений опубликованы не будут, так как заседания проходят в закрытом режиме.

До 2021 года у группы компаний «Ариант» и предприятий холдинга ЧЭМК бизнес был совместным. После раздела активов к семье Антиповых перешли предприятия металлургии. Компании, выпускавшие под брендом «Ариант» продукты и напитки, достались семье бизнесмена Александра Аристова.

26 февраля арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал все активы ЧЭМК государству на основании того, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной. На таком же основании 11 апреля арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал активы «Арианта» государству. Этот же суд постановил взыскать с семей Антиповых и Аристовых 105 млрд рублей в бюджет государства.

Юристы Антиповых и Аристовых пытались обжаловать данное решение, но проиграли. Представители Антиповых процессы не комментируют. Представители семьи «Арианта» заявили, что считают незаконной национализацию холдинга.

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал экс-владельцу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову в отводе суда. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда, в рамках процесса национализации холдинга «Ариант». «Отказать в удовлетворении заявления об отводе суда в ответ на ходатайство Антипова Юрия Васильевича», — говорится в решении. С таким же ходатайством выступила и компания «Эталон» семьи Антиповых, и это ходатайство было отклонено. Полные тексты постановлений опубликованы не будут, так как заседания проходят в закрытом режиме. До 2021 года у группы компаний «Ариант» и предприятий холдинга ЧЭМК бизнес был совместным. После раздела активов к семье Антиповых перешли предприятия металлургии. Компании, выпускавшие под брендом «Ариант» продукты и напитки, достались семье бизнесмена Александра Аристова. 26 февраля арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал все активы ЧЭМК государству на основании того, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной. На таком же основании 11 апреля арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал активы «Арианта» государству. Этот же суд постановил взыскать с семей Антиповых и Аристовых 105 млрд рублей в бюджет государства. Юристы Антиповых и Аристовых пытались обжаловать данное решение, но проиграли. Представители Антиповых процессы не комментируют. Представители семьи «Арианта» заявили, что считают незаконной национализацию холдинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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