27 сентября 2024

В ХМАО на свадьбе гости устроили массовую драку

В Нижневартовске на свадьбе устроили массовую драку
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники полиции и ОМОНа
На месте происшествия работают сотрудники полиции и ОМОНа Фото:

В Нижневартовске на свадьбе устроили массовую драку. На месте работают сотрудники полиции и омона, сообщили очевидцы в социальной сети. 

«У ресторана „Москва“ работает полиция и ОМОН. Была массовая драка, очевидцы вызвали полицию», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте случившемся на свадьбе в ХМАО. Там гости сначала устроили стрельбу, а потом взялись за ножи.

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В Нижневартовске на свадьбе устроили массовую драку. На месте работают сотрудники полиции и омона, сообщили очевидцы в социальной сети.  «У ресторана „Москва“ работает полиция и ОМОН. Была массовая драка, очевидцы вызвали полицию», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте случившемся на свадьбе в ХМАО. Там гости сначала устроили стрельбу, а потом взялись за ножи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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