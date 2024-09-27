В ХМАО на свадьбе гости устроили массовую драку

На месте происшествия работают сотрудники полиции и ОМОНа
В Нижневартовске на свадьбе устроили массовую драку. На месте работают сотрудники полиции и омона, сообщили очевидцы в социальной сети.
«У ресторана „Москва“ работает полиция и ОМОН. Была массовая драка, очевидцы вызвали полицию», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте случившемся на свадьбе в ХМАО. Там гости сначала устроили стрельбу, а потом взялись за ножи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!