Что будет с ценами на автомобили с 1 октября

Доцент Фиронов: автомобили с 1 октября подорожают из-за новых ставок утильсбора

28 сентября 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Повышение утильсбора отразится, в частности, на ценах китайских автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вступающие с 1 октября 2024 года новые ставки утилизационного сбора приведут к повышению цен на автомобили. Об этом сообщил доцент транспортного факультета Московского политехнического университета Анатолий Фиронов. «В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы. Самые ощутимые изменения коснутся машин с двигателем объемом 1-2 литра», — цитируют Фиронова РИА Новости. Он подчеркнул, что мгновенного подорожания автомобилей не произойдет благодаря запасам продукции параллельного импорта, которых должно хватить до конца года. Ранее URA.RU сообщало, насколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в 2024 году. План по увеличению сбора до 2030 года был опубликован правительством. Повышение ставок особенно затронет китайские автобренды, которые до сих пор не организовали в РФ базовое сборочное производство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вступающие с 1 октября 2024 года новые ставки утилизационного сбора приведут к повышению цен на автомобили. Об этом сообщил доцент транспортного факультета Московского политехнического университета Анатолий Фиронов. «В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы. Самые ощутимые изменения коснутся машин с двигателем объемом 1-2 литра», — цитируют Фиронова РИА Новости. Он подчеркнул, что мгновенного подорожания автомобилей не произойдет благодаря запасам продукции параллельного импорта, которых должно хватить до конца года. Ранее URA.RU сообщало, насколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в 2024 году. План по увеличению сбора до 2030 года был опубликован правительством. Повышение ставок особенно затронет китайские автобренды, которые до сих пор не организовали в РФ базовое сборочное производство.