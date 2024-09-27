27 сентября 2024

Что будет с ценами на автомобили с 1 октября

Доцент Фиронов: автомобили с 1 октября подорожают из-за новых ставок утильсбора
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение утильсбора отразится, в частности, на ценах китайских автомобилей Фото:

Вступающие с 1 октября 2024 года новые ставки утилизационного сбора приведут к повышению цен на автомобили. Об этом сообщил доцент транспортного факультета Московского политехнического университета Анатолий Фиронов.

«В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы. Самые ощутимые изменения коснутся машин с двигателем объемом 1-2 литра», — цитируют Фиронова РИА Новости. Он подчеркнул, что мгновенного подорожания автомобилей не произойдет благодаря запасам продукции параллельного импорта, которых должно хватить до конца года.

Ранее URA.RU сообщало, насколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в 2024 году. План по увеличению сбора до 2030 года был опубликован правительством. Повышение ставок особенно затронет китайские автобренды, которые до сих пор не организовали в РФ базовое сборочное производство.

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Вступающие с 1 октября 2024 года новые ставки утилизационного сбора приведут к повышению цен на автомобили. Об этом сообщил доцент транспортного факультета Московского политехнического университета Анатолий Фиронов. «В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы. Самые ощутимые изменения коснутся машин с двигателем объемом 1-2 литра», — цитируют Фиронова РИА Новости. Он подчеркнул, что мгновенного подорожания автомобилей не произойдет благодаря запасам продукции параллельного импорта, которых должно хватить до конца года. Ранее URA.RU сообщало, насколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в 2024 году. План по увеличению сбора до 2030 года был опубликован правительством. Повышение ставок особенно затронет китайские автобренды, которые до сих пор не организовали в РФ базовое сборочное производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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