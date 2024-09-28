Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили ракетами живую силу и технику ВСУ под Курском

Российские ударные вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в военном ведомстве. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
После применения авиационных средств поражения экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр. Выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, добавили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили четыре населенных пункта на территории ДНР за последнюю неделю. Освобождены населенные пункты Украинск, Мариновка, Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики.
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