Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили ракетами живую силу и технику ВСУ под Курском

Минобороны РФ: Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в Курской области
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Вертолеты атаковали заранее выявленные цели противника с использованием авиационных ракет (архивное фото) Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в военном ведомстве. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражения экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр. Выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, добавили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили четыре населенных пункта на территории ДНР за последнюю неделю. Освобождены населенные пункты Украинск, Мариновка, Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики.

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Российские ударные вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в военном ведомстве. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр. Выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, добавили в Минобороны России. Ранее сообщалось, что российские войска освободили четыре населенных пункта на территории ДНР за последнюю неделю. Освобождены населенные пункты Украинск, Мариновка, Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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