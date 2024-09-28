В Дагестане найдено тело еще одного погибшего

В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы погибли 11 человек (архивное фото)
В Дагестане спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего после взрыва на АЗС. Трагедия произошла 27 сентября в пригороде Махачкалы.
«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — сообщили в официальном
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Взрыв в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим ЧС.
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