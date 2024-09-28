В Дагестане найдено тело еще одного погибшего

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В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы погибли 11 человек (архивное фото) Фото:

В Дагестане спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего после взрыва на АЗС. Трагедия произошла 27 сентября в пригороде Махачкалы.

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. Всего в результате взрыва погибли 11 человек. Еще 22 пострадали. Разбор завалов продолжается.

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Взрыв в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим ЧС.

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В Дагестане спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего после взрыва на АЗС. Трагедия произошла 27 сентября в пригороде Махачкалы. «В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. Всего в результате взрыва погибли 11 человек. Еще 22 пострадали. Разбор завалов продолжается. Взрыв в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. В Карабудахкентском районе Дагестана объявлен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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