Первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани

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В октябре 2024 года к объединению планируется присоединить около десяти новых стран Фото:

Первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани и затронет около десятка стран. Об этом заявил Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в беседе с журналистами.

«Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз таки на саммите в Казани», — цитирует РИА Новости Рыженкова. Дипломат добавил, что председательствующая в БРИКС Россия формирует список стран, которые войдут в рамках первой волны расширения.

БРИКС — это объединение, созданное в 2006 году, в которое сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В 2024 году Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах страны. Самым важным событием станет саммит БРИКС в Казани 22—24 октября. На саммите в столице Татарстана произойдет первая волна расширения объединения, в которую могут войти около десяти стран, передает 360.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы для стран БРИКС, которая позволит им проводить транзакции в национальных валютах, что обеспечит независимость во внешней торговле. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях России уже приближается к 40%.

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Первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани и затронет около десятка стран. Об этом заявил Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в беседе с журналистами. «Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз таки на саммите в Казани», — цитирует РИА Новости Рыженкова. Дипломат добавил, что председательствующая в БРИКС Россия формирует список стран, которые войдут в рамках первой волны расширения. БРИКС — это объединение, созданное в 2006 году, в которое сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В 2024 году Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах страны. Самым важным событием станет саммит БРИКС в Казани 22—24 октября. На саммите в столице Татарстана произойдет первая волна расширения объединения, в которую могут войти около десяти стран, передает 360.ru. Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы для стран БРИКС, которая позволит им проводить транзакции в национальных валютах, что обеспечит независимость во внешней торговле. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях России уже приближается к 40%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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