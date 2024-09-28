Первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани

28 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

В октябре 2024 года к объединению планируется присоединить около десяти новых стран Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани и затронет около десятка стран. Об этом заявил Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в беседе с журналистами. «Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз таки на саммите в Казани», — цитирует РИА Новости Рыженкова. Дипломат добавил, что председательствующая в БРИКС Россия формирует список стран, которые войдут в рамках первой волны расширения. БРИКС — это объединение, созданное в 2006 году, в которое сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В 2024 году Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах страны. Самым важным событием станет саммит БРИКС в Казани 22—24 октября. На саммите в столице Татарстана произойдет первая волна расширения объединения, в которую могут войти около десяти стран, передает 360.ru. Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы для стран БРИКС, которая позволит им проводить транзакции в национальных валютах, что обеспечит независимость во внешней торговле. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях России уже приближается к 40%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани и затронет около десятка стран. Об этом заявил Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в беседе с журналистами. «Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз таки на саммите в Казани», — цитирует РИА Новости Рыженкова. Дипломат добавил, что председательствующая в БРИКС Россия формирует список стран, которые войдут в рамках первой волны расширения. БРИКС — это объединение, созданное в 2006 году, в которое сейчас входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В 2024 году Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах страны. Самым важным событием станет саммит БРИКС в Казани 22—24 октября. На саммите в столице Татарстана произойдет первая волна расширения объединения, в которую могут войти около десяти стран, передает 360.ru. Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании независимой платежной системы для стран БРИКС, которая позволит им проводить транзакции в национальных валютах, что обеспечит независимость во внешней торговле. В настоящий момент доля рубля во внешнеторговых операциях России уже приближается к 40%.