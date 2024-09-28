Минздрав Дагестана опубликовал данные погибших и пострадавших в ЧП на заправке

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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, медицина, врач, скорая помощь
Четверо пострадавших в результате взрыва на заправке в пригороде Махачкалы были выписаны из больницы Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Минздрав Дагестана сообщил о количестве пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет. Погибли 12 человек, включая двоих детей, и четверо пострадавших находятся на стационарном лечении в Махачкале. МЧС России уточнило, что обнаружен еще один погибший.

«К сожалению, под завалами были найдены еще тела погибших, и их число увеличилось до 12 человек», — сказано в посте официального telegram-канала Минздрава Дагестана. В результате взрыва на заправке в пригороде Махачкалы пострадали несколько человек. Часть из которых получили стационарное лечение в больницах столицы Дагестана.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, без угрозы жизни. Четыре человека, получившие легкие ранения, выписаны из больницы и будут наблюдаться амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Дагестане обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрыва на АЗС. В результате трагедии погибло 11 человек, еще 22 пострадали.

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День траура, тысячи нарушений, режим ЧС: что известно о последствиях взрывов на заправке в Дагестане

Вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы произошел взрыв на АЗС. В связи с трагедией в Карабудахкентском районе объявлен режим ЧС, а также начались проверки АЗС, которые выявили более 4,5 тысячи нарушений промышленной безопасности.

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Минздрав Дагестана сообщил о количестве пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет. Погибли 12 человек, включая двоих детей, и четверо пострадавших находятся на стационарном лечении в Махачкале. МЧС России уточнило, что обнаружен еще один погибший. «К сожалению, под завалами были найдены еще тела погибших, и их число увеличилось до 12 человек», — сказано в посте официального telegram-канала Минздрава Дагестана. В результате взрыва на заправке в пригороде Махачкалы пострадали несколько человек. Часть из которых получили стационарное лечение в больницах столицы Дагестана. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, без угрозы жизни. Четыре человека, получившие легкие ранения, выписаны из больницы и будут наблюдаться амбулаторно. Ранее сообщалось, что в Дагестане обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрыва на АЗС. В результате трагедии погибло 11 человек, еще 22 пострадали. Вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы произошел взрыв на АЗС. В связи с трагедией в Карабудахкентском районе объявлен режим ЧС, а также начались проверки АЗС, которые выявили более 4,5 тысячи нарушений промышленной безопасности.
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