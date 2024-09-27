Спрос на утепление домов в осенний период резко вырос в Челябинске

В Челябинске наблюдается рост спроса на утепление домов перед продажей в осенний период. Показатель вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, сообщили URA.RU в сервисе «Авито Услуги».
«Утепленный дом приобретают с большей охотой, так как в него можно заехать в любую погоду. Владельцы недвижимости заказывают услуги по утеплению домов и в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на услуги по изоляции и утеплению вырос на 42%», — отмечают в пресс-службе сервиса.
С приближением холодов челябинцы стремятся улучшить состояние своей недвижимости, чтобы ускорить продажу и повысить стоимость объектов. В связи с этим увеличивается количество заказов на услуги по утеплению и изоляции домов.
В Челябинске ранее вырос спрос на услуги по консервации загородной недвижимости и обслуживанию систем водоснабжения. Рост составил 154% по сравнению с прошлым годом, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
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